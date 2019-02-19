Як отримати мексиканське громадянство? Досвід українки

Українка Юлія живе у Мексиці. Нещодавно вона стала мамою і стикнулася з мексиканською бюрократією, коли оформлювала дитині громадянство. Тож просто зараз ви дізнаєтеся, як отримати громадянство Мексики та чим мексиканська декретна відпустка відрізняється від української.

Не так давно Юлія стала мамою, тому сьогодні вона розкаже, що таке материнство по-мексиканські: Як новонароджені діти допомагають іноземцям отримати право на постійне проживання в Мексиці? Чому, місцеві мами віддають дітей в садочки через півтора місяці після народження? І чому в безкоштовну мексиканську школу майже неможливо влаштувати дитину?

Як отримати громадянство?

Лазурні мексиканські узбережжя, пальми з кокосами і пекуче сонце навіть у січні – той, хто мріє про відпустку, бачить все це у снах. Щоб побачити все це Юлії – їй достатньо просто вийти з будинку. Майже так само просто, дівчині дісталося і мексиканське громадянство, можна сказати, що їй його видали за те, що вона вийшла заміж за представника цієї країни.

Є і інший спосіб обзавестися мексиканським паспортом – народитися в цій країні. Дитина, яка з’явилася на світ на мексиканській землі – автоматично стає її громадянином, незалежно від того, чи має відношення до мексиканської нації. Батьки такої дитини теж певний бонус отримують, їм видають посвідку на постійне проживання в країні.

«До Мексики часто приїжджають народжувати іноземці з сусідніх країн і країн СНД», – розповідає Юлія.

Переваги мексиканського громадянства

Переваги місцевого громадянства не лише в тому, що можна вздовж і впоперек об’їздити Мексику, а і в тому, що інші країни Північної, Південної Америки та навіть Європи без проблем відкривають свої кордони приїжджим з мексиканським паспортом.

Для громадян Мексики діє безвізовий режим із країнами ЄС, Великою Британією, Канадою та низкою латиноамериканських країн.

Декретна відпустка

Держава тут дуже жадібна на декретну відпустку, про українські три роки декрету, мексиканські мамочки можуть лише мріяти. Їм без роботи більше 90 днів сидіти неможна: 45 днів до пологів і стільки ж – після. В мексиканські садочки дітей приймають уже з 45 днів.

Мексиканські школи

А от зі школами не так все просто. Юлія каже, що багато мексиканців не отримують освіти, тому що платні учбові заклади далеко не всім по кишені, а безкоштовних дуже мало, і вони переповнені. Втім, якщо дитину вдалося прилаштувати – не поспішайте розслаблятися, мексиканські школи живуть за армійськими правилами. Заняття починають о 7 ранку і головне – жодних запізнень. У цьому випадку непунктуального учня просто не пустять до школи.

Мексика – країна поблажливих і водночас суворих правил і законів. Тут легко отримати громадянство, втім складно отримати освіту, тут природа створила ідеальні умови для материнства, але ж держава дозволяє насолоджуватися компанією малюка лише перші 45 днів. Мексика, як і всі інші країни – її є за що любити і є за що засуджувати.

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