Українка показала, як живе в Таїланді, та розповіла про оренду квартир

Українка Христина разом зі своїм хлопцем 8 місяців тому переїхала в тайський Бангкок. Там пара орендує квартиру в житловому комплексі, де є басейн, сауна і навіть зона для барбекю. Тож скільки коштує таке задоволення для українців?

Оренда квартири в Таїланді

Найпоширеніше житло в Таїланді – кондо або кондомініуми. Знайти в такому комплексі квартику до душі – не проблема.

– З пошуком житла проблем взагалі не виникало. Ми знайшли свою квартиру буквально за тиждень, і це при тому, що шукали житло, куди можна з тваринами. А це велика проблема, адже у 99 % випадків це заборонено. І забороняє не господар, а правило кондо, – розповіла українка.

Тиждень на пошуки житла – це ще забагато, каже українка. Ті, хто не обзавівся домашніми улюбленцями, можуть знайти помешкання набагато швидше, були б гроші.

– Послуги ріелтора ви тут не оплачуєте, але готуйтеся внести депозит, який дорівнює двом щомісячним оплатам, – додала Христина.

Ціни на житло в Таїланді

Як каже українка, ціни у всіх кондо приблизно однакові. За квартиру у 30 квадратних метрів доведеться віддати 350-500 доларів.

Більше про оренду житла в Таїланді дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як живуть українці в Еквадорі.

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