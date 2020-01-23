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ICTV / Ранок / Українка показала, як живе в Таїланді, та розповіла про оренду квартир / 23.01.2020 17:10
23.01.2020 17:10
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Українка показала, як живе в Таїланді, та розповіла про оренду квартир


Українка Христина разом зі своїм хлопцем 8 місяців тому переїхала в тайський Бангкок. Там пара орендує квартиру в житловому комплексі, де є басейн, сауна і навіть зона для барбекю. Тож скільки коштує таке задоволення для українців?

Оренда квартири в Таїланді

Найпоширеніше житло в Таїланді кондо або кондомініуми. Знайти в такому комплексі квартику до душі не проблема.

– З пошуком житла проблем взагалі не виникало. Ми знайшли свою квартиру буквально за тиждень, і це при тому, що шукали житло, куди можна з тваринами. А це велика проблема, адже у  99 % випадків це заборонено. І забороняє не господар, а правило кондо, – розповіла українка.

Також по темі: Як українцю зняти житло в Японії – поради емігрантки Емігрантка розповіла неочікувані факти про Нідерланди Емігранти у Південній Кореї: як з українськими правами їздити на корейських авто

Тиждень на пошуки житла – це ще забагато, каже українка. Ті, хто не обзавівся домашніми улюбленцями, можуть знайти помешкання набагато швидше, були б гроші.

– Послуги ріелтора ви тут не оплачуєте, але готуйтеся внести депозит, який дорівнює двом щомісячним оплатам, – додала Христина.

Ціни на житло в Таїланді

Як каже українка, ціни у всіх кондо приблизно однакові. За квартиру у 30 квадратних метрів доведеться віддати 350-500 доларів.

Більше про оренду житла в Таїланді дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як живуть українці в Еквадорі.

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Теги: Анна Мещерякова, емігранти, Таїланд
23.01.2020 17:10



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