Як шуба врятувала стюардесу з Титаніка

Цікаво, як з’явилося модне зимове вбрання – шуба? Тоді дивися нижче.

До нас шуба прийшла від кельтів і давніх германців. Вона була схожа на хутрову туніку. У Давньому Китаї носили одежу зі шкур кіз і навіть мавп.

Через сильні морози великою популярністю користувалася шуба в Стародавній Русі. Носили їх і бідні, і багаті, а для дівчат на виданні шуба вважалася чи не найкращим приданим.

Шуба стюардеси з Титаніка

Це найунікальніша шуба у світі. Вона пережила зіткнення з айсбергом і навіть свою власницю. Мейбл Беннетт працювала бортпровідницею на відомому лайнері.

Шуба була єдиною річчю, яку жінка схопила, коли дізналася про зіткнення з айсбергом. Вона накинула її на нічну сорочку, а за кілька хвилин сіла до рятувальної шлюпки.

Катастрофа забрала життя понад півтори тисячі людей, але Беннетт вижила. Шуба не дала їй замерзнути.

Жінка померла вже в 1974 році у віці 96 років. У 1999 році сім’я бортпровідниці продала шубу.

Вона довгий час виставлялася в музеї США, і тільки у 2017, більше ніж через століття після трагедії, шубу продали на аукціоні у Великій Британії. Її придбали за $230 000.

Кілька шуб спровокували в Україні грандіозний скандал

Як стверджують світові ЗМІ, у вересні 1995 року бізнесмен Ігор Суркіс запропонував іспанському арбітру шуби за перемогу київського Динамо над грецьким Панатінайкосом у Лізі Чемпіонів.

Про цю історію, мабуть, так ніхто б і не дізнався, якби суддя не написав рапорт, в якому заявив, що йому пропонували хабар. Дві норкові шуби та $30 000.

У результаті київському Динамо заборонили брати участь у найпрестижнішому футбольному турнірі Європи на три роки.

Хутро принцеси Діани

Принцеса Діана подарувала своє хутро безхатченку, аби той не замерз на вулиці. Про це у своїх мемуарах згадував дворецький та особистий помічник леді Ді Пол Баррел.

Одягнути принцесі хотілося всіх і не тільки в шуби. Іншим разом принцеса побачила дівчину легкої поведінки, наказала зупинити машину, дала їй 100 фунтів і попросила купити щось тепле.

Уже за тиждень принцеса Діана разом із дворецьким навідалися в те місце.

– Дівчина була вже в новій куртці. Принцеса була задоволена, а я молився, щоб не потрапити на очі репортерам. Уже бачив заголовки в газетах «Принцеса Діана проводить час у компанії повій», – згадував Баррел.

А от королева Єлизавета II стала першим членом королівської родини, що відмовилась від натурального хутра.

Віднедавна нові речі її величності мають бути тільки зі штучного. Однак це не означає, що королева не носитиме свого старого хутра.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як з’явилася мода на кросівки.

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