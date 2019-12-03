Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Кросівки захоплюють світ – як з’явилася мода на спортивне взуття / 03.12.2019 16:30
03.12.2019 16:30
Поділитися

Кросівки захоплюють світ – як з’явилася мода на спортивне взуття

0

Кросівок стає більше, а лабутенів менше. Це факт, підтверджений статистикою. Продаж спортивного взуття приносить виробникам найбільші статки.

Сьогодні в них і президенти, і принцеси ходять. Як кросівкам вдалося захопити світ?

Першим прототипом сучасних кросівок були парусинові черевики XVII століття. У 1892 році американська компанія винайшла взуття з гумовою підошвою та суконним верхом.

Однак популярність тодішні кросівки здобули лише в 1917 році. Саме тоді була пошита спеціальна серія спортивного взуття для баскетболу та тенісу.

Перші кроси настільки сподобалися зірці Чаку Тейлору, що він носив їх повсякчас, і так увів спортивне взуття в побут.

Кросівки для президента  

У 2015 році Барак Обама отримав свої унікальні кросівки. Для колишнього президента США розробили індивідуальну модель Air Force 1. Дизайнери казали, що вигадувати доводилося з нуля.

Кросівки прикрасили зірками, смужками та зображенням орлів. Але найцікавіше в устілках. На них розписалися всі, хто працював над розробкою нової моделі.

Однак створене для президента взуття, не гарантує повсякчасного лідерства на ринку. Ця історія набула справжнього резонансу в пресі та спортивних колах.

На 33-й секунді баскетбольного матчу гравець Зайон Вільямсон послизнувся. Під час падіння від кросівка відомої фірми повністю відірвалася підошва.

Продовжити гру він не зміг через вивих коліна. І ще до завершення гри, акції компанії-виробника на фондовому ринку США впали. За цей час компанія здешевіла на півтора мільярда доларів.

Кросівки – символ расової та класової рівності

Хто б міг подумати, але кросівки – символ расової та класової рівності. Усе почалося з Олімпіади в Мехіко в 1968 році.

Коли на п’єдесталі стояли двоє афроамериканців Томмі Сміт і Джон Карлос, щоб отримати медалі за біг. Під час нагородження вони зняли свої кросівки та підняли над головою, як трофей.

В одній руці атлети тримали кросівок, а на іншу одягнули чорну рукавицю. Усе це – знаки солідарності проти дискримінації прав людини та расової нерівності.

Але тоді відчайдушність спортсменів сподобалась не всім. І того ж дня в Олімпійському комітеті ухвалили рішення, що така витівка суперечить аполітичному духу змагань, і попросили виключити обох зі збірної США.

Але сьогодні Томмі Сміт і Джон Карлос залишаються справжніми героями в усьому світі.

Кросівки з фільму Назад у майбутнє

Пам’ятаєте епізод із фільму Назад у майбутнє, де були кросівки, які шнурувалися самі? З моменту виходу стрічки кілька поколінь мріяли про такі.

І от у 2016 році нарешті випустили лімітовану партію – усього 89 пар. А вже через три роки «ліниві» кросівки вийшли у масовий продаж.

Також по темі: Путіна можна зварити в каструлі? Чому шедеври Сальвадора Далі пов'язують із ковбасою Радянський холодильник врятував життя Фіделю Кастро

У підошви вмонтовані спеціальні мотори, які і контролюють процес шнурування. Також взуттям можна керувати через спеціальний мобільний додаток, а коштують вони $350.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як гамбургер врятував життя Роберту Дауні-молодшому.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: кросівки, Марина Самара
03.12.2019 16:30
0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати