Кросівки захоплюють світ – як з’явилася мода на спортивне взуття

Кросівок стає більше, а лабутенів менше. Це факт, підтверджений статистикою. Продаж спортивного взуття приносить виробникам найбільші статки.

Сьогодні в них і президенти, і принцеси ходять. Як кросівкам вдалося захопити світ?

Першим прототипом сучасних кросівок були парусинові черевики XVII століття. У 1892 році американська компанія винайшла взуття з гумовою підошвою та суконним верхом.

Однак популярність тодішні кросівки здобули лише в 1917 році. Саме тоді була пошита спеціальна серія спортивного взуття для баскетболу та тенісу.

Перші кроси настільки сподобалися зірці Чаку Тейлору, що він носив їх повсякчас, і так увів спортивне взуття в побут.

Кросівки для президента

У 2015 році Барак Обама отримав свої унікальні кросівки. Для колишнього президента США розробили індивідуальну модель Air Force 1. Дизайнери казали, що вигадувати доводилося з нуля.

Кросівки прикрасили зірками, смужками та зображенням орлів. Але найцікавіше в устілках. На них розписалися всі, хто працював над розробкою нової моделі.

Однак створене для президента взуття, не гарантує повсякчасного лідерства на ринку. Ця історія набула справжнього резонансу в пресі та спортивних колах.

На 33-й секунді баскетбольного матчу гравець Зайон Вільямсон послизнувся. Під час падіння від кросівка відомої фірми повністю відірвалася підошва.

Продовжити гру він не зміг через вивих коліна. І ще до завершення гри, акції компанії-виробника на фондовому ринку США впали. За цей час компанія здешевіла на півтора мільярда доларів.

Кросівки – символ расової та класової рівності

Хто б міг подумати, але кросівки – символ расової та класової рівності. Усе почалося з Олімпіади в Мехіко в 1968 році.

Коли на п’єдесталі стояли двоє афроамериканців Томмі Сміт і Джон Карлос, щоб отримати медалі за біг. Під час нагородження вони зняли свої кросівки та підняли над головою, як трофей.

В одній руці атлети тримали кросівок, а на іншу одягнули чорну рукавицю. Усе це – знаки солідарності проти дискримінації прав людини та расової нерівності.

Але тоді відчайдушність спортсменів сподобалась не всім. І того ж дня в Олімпійському комітеті ухвалили рішення, що така витівка суперечить аполітичному духу змагань, і попросили виключити обох зі збірної США.

Але сьогодні Томмі Сміт і Джон Карлос залишаються справжніми героями в усьому світі.

Кросівки з фільму Назад у майбутнє

Пам’ятаєте епізод із фільму Назад у майбутнє, де були кросівки, які шнурувалися самі? З моменту виходу стрічки кілька поколінь мріяли про такі.

І от у 2016 році нарешті випустили лімітовану партію – усього 89 пар. А вже через три роки «ліниві» кросівки вийшли у масовий продаж.

У підошви вмонтовані спеціальні мотори, які і контролюють процес шнурування. Також взуттям можна керувати через спеціальний мобільний додаток, а коштують вони $350.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як гамбургер врятував життя Роберту Дауні-молодшому.

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