Чому шедеври Сальвадора Далі пов’язують із ковбасою

Як пов’язаний Сальвадор Далі з ковбасою? Чому за ковбасні вироби треба дякувати Чингісхану? І чи існує ковбасна наркоманія? Про все це розповіла журналістка Ранку у Великому Місті Марина Самара.

У літературі вперше про ковбасу згадує Гомер в Одісеї. Хто почав її робити першим – невідомо. А от сосиски винайшов німець Іоган Ланер у 1805 році.

До речі, під час Другої світової війни сосиски називали ганстерами, бо у них було стільки води, що вони вибухали.

Як свідчить одна із легенд, дякувати за появу ковбаси ми повинні воїнам Чингізхана.

Монголи більшу частину життя проводили в походах, і щоб м’ясо довше зберігалося, вони ховали його під сідло. Там воно насичувалося солоним кінським потом, підсихало, в’ялилось і не псувалося. Це був перший аналог ковбаси, схожої на салямі.

Ковбаса викликає наркотичну залежність

Такий діагноз лікарі поставили американцю Девіду Хардінгу.

Як тільки в його холодильнику закінчувалися ковбасні вироби, чоловік впадав у паніку. Він постійно їсть ковбасу та не може зупинитися.

На лікування від залежності він витратив $2 тисячі, та й це не допомогло повністю відмовитися від ковбаси.

Не міг жити без ковбаси і Сальвадор Далі. Кажуть, саме вона надихала його на створення шедеврів.

Таких як Далі та ковбасного наркомана Хардінга з радістю прийняли б до ковбасної академії.

До речі, саме така є в Німеччині. Вас там не просто навчать виготовляти ковбаси, ви станете справжнім експертом.

І навіть знатимете, під яку музику їсти ковбаси.

Що зараз із ковбасою тільки не роблять. Навіть бої на кров’яній ковбасі проводять. Окрім цього, англійці виготовили найдовшу сосиску у світі.

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Її довжина 59 кілометрів, а виготовлення зайняло три дні.

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