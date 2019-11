Надувні та розумні бюстгальтери – як з’явилася спідня білизна

Колись бюстгальтери були мрією, а тепер це невід’ємна частина жіночого життя. Отож, як з’явилася спідня білизна – дивіться нижче.

У давньому Римі, Єгипті та Греції жінки вдягали на груди щільну пов’язку зі шкіри або тканини. Потім була епоха корсетів, які затягували так, що аж ребра хрустіли.

Це тривало доти, поки у 1889 році Емілія Кадоль не розрізала корсет впоперек, дозволивши дамам дихати.

Її відкриття вдосконалив уже у 1912 році німецький модельєр Зігмунд Ліндауер. За легендою, чоловіка просто дістали чисельні застібки, і він зробив ліф без них.

А от розміри чашок у бюстгальтерів з’явилися лише в 1942 році.

Після арешту одіозного радянського чиновника Лаврентія Берії, у його сейфі силовики знайшли справжню колекцію жіночих бюстгальтерів і трусиків.

Історичні факти, свідчення очевидців і архівні матеріали оприлюднили лише після страти Берії.

У них йдеться про неймовірну кількість жінок, яких для Лаврентія виловлювали на вулиці. Він ґвалтував їх і зберігав білизну жертв, як трофей.

Якщо Берію бюстгальтер «добив», то дівчину з Німеччини врятував від кулі. Велосипедистка випадково заїхала на мисливські угіддя.

У цей час у неї влучила куля одного з мисливців, але потрапила в металеву кісточку. Жінка отримала поранення, але залишилася живою.

Моду на бюстгальтери почав диктувати кінематограф. І жінки, і чоловіки просто божеволіли від бюстиків, як у кінодів.

У 60-х після виходу Анжеліки маркізи янголів усі просто сказилися. За бюстгальтер, як в Анжеліки, жінки ладні були битися в магазині.

А в Новій Зеландії у 1999 році на огорожі однієї з ферм з’явилися кілька жіночих ліфчиків. Про це написала місцева газета.

Їхня кількість щодня почала зростати. Уже за кілька місяців на паркані висіли понад 200 аксесуарів білизни.

Будь-яка спроба очистити паркан приводила до того, що їх з’являлося ще більше.

Лише у 2006 році знайшли важіль на аморальних ліфчикоманів. Місцева влада приписала огорожу до території дороги місцевого значення.

А щоб чисельні бюстгальтери не відволікали водіїв, білизну познімали. Та за місяць у сусідньому селищі відкрили філіал паркану й накидали на нього ще більше бюстів.

Розумний бюстгальтер – існує. У США вчені винайшли жіночий ліф, який можна розстібнути без дотиків.

Варто лише похлопати. Головне в такому не йти до театру чи на дитяче свято.

Ще один розумний бюстгальтер зробили в Японії. Він теж розстібається сам, навіть оплесків не треба.

Застібка відкривається лише тоді, коли вшиті датчики відчувають особливе збудження жінки та прискорене серцебиття.

А ще ви повинні знати, що найдорожчий у світі бюстгальтер коштує $15 млн.



Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим може здивувати історія кави.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.