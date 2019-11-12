Надувні та розумні бюстгальтери – як з’явилася спідня білизна

Колись бюстгальтери були мрією, а тепер це невід’ємна частина жіночого життя. Отож, як з’явилася спідня білизна – дивіться нижче.
Як з’явилися бюстгальтери
Історія появи бюстгальтерів
У давньому Римі, Єгипті та Греції жінки вдягали на груди щільну пов’язку зі шкіри або тканини. Потім була епоха корсетів, які затягували так, що аж ребра хрустіли.
Це тривало доти, поки у 1889 році Емілія Кадоль не розрізала корсет впоперек, дозволивши дамам дихати.
Її відкриття вдосконалив уже у 1912 році німецький модельєр Зігмунд Ліндауер. За легендою, чоловіка просто дістали чисельні застібки, і він зробив ліф без них.
А от розміри чашок у бюстгальтерів з’явилися лише в 1942 році.
Після арешту одіозного радянського чиновника Лаврентія Берії, у його сейфі силовики знайшли справжню колекцію жіночих бюстгальтерів і трусиків.
Історичні факти, свідчення очевидців і архівні матеріали оприлюднили лише після страти Берії.
У них йдеться про неймовірну кількість жінок, яких для Лаврентія виловлювали на вулиці. Він ґвалтував їх і зберігав білизну жертв, як трофей.
Якщо Берію бюстгальтер «добив», то дівчину з Німеччини врятував від кулі. Велосипедистка випадково заїхала на мисливські угіддя.
У цей час у неї влучила куля одного з мисливців, але потрапила в металеву кісточку. Жінка отримала поранення, але залишилася живою.
Мода на бюстгальтери
Моду на бюстгальтери почав диктувати кінематограф. І жінки, і чоловіки просто божеволіли від бюстиків, як у кінодів.
У 60-х після виходу Анжеліки маркізи янголів усі просто сказилися. За бюстгальтер, як в Анжеліки, жінки ладні були битися в магазині.
А в 50-х роках жінки носили ліфи, які можна було надути до потрібного розміру через соломинку.
А в Новій Зеландії у 1999 році на огорожі однієї з ферм з’явилися кілька жіночих ліфчиків. Про це написала місцева газета.
Їхня кількість щодня почала зростати. Уже за кілька місяців на паркані висіли понад 200 аксесуарів білизни.
Будь-яка спроба очистити паркан приводила до того, що їх з’являлося ще більше.
Лише у 2006 році знайшли важіль на аморальних ліфчикоманів. Місцева влада приписала огорожу до території дороги місцевого значення.
А щоб чисельні бюстгальтери не відволікали водіїв, білизну познімали. Та за місяць у сусідньому селищі відкрили філіал паркану й накидали на нього ще більше бюстів.
Розумний бюстгальтер
Розумний бюстгальтер – існує. У США вчені винайшли жіночий ліф, який можна розстібнути без дотиків.
Варто лише похлопати. Головне в такому не йти до театру чи на дитяче свято.
Ще один розумний бюстгальтер зробили в Японії. Він теж розстібається сам, навіть оплесків не треба.Також по темі: Чому шедеври Сальвадора Далі пов'язують із ковбасою Радянський холодильник врятував життя Фіделю Кастро Як пральна машина може зламати інтимне життя
Застібка відкривається лише тоді, коли вшиті датчики відчувають особливе збудження жінки та прискорене серцебиття.
А ще ви повинні знати, що найдорожчий у світі бюстгальтер коштує $15 млн.
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