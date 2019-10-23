Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Як за допомогою пилососа військові лазили по стінах / 23.10.2019 19:17
23.10.2019 19:17
Поділитися

Як за допомогою пилососа військові лазили по стінах

0

Як винайшли перший пилосос, і як з’явився сучасний? Ранок у Великому Місті підготував для вас неймовірну історію створення цього предмету. 

Перший пилосос в історії

Перший електричний пилосос винайшов британський інженер Губерт Сесіл Бут в 1901 році.

Величезний апарат для чищення килимів підганяли до будинку.

Потім 30-метровий шланг просовували у вікно потрібної квартири, а там уже господар пилососив у власне задоволення.

За гучну роботу машину прозвали Фиркаючим Біллі. Заради нього господині влаштовували вечірки, щоб гості приходили дивитися на пилосос.

А от американські військові використовували пилосос, щоб лазити по стінах.

У 2012 році група молодих винахідників створила справжній прорив.

На основі пилососу-рюкзака вони створили вакуумні присоски, які так щільно присмоктувались до вертикальних поверхонь, що дозволяли лазити по стінах.

Як винайшли сучасний пилосос

А за пилосос у звичному для нас, компактному вигляді ми повинні дякувати американському прибиральнику з Огайо Джеймсу Спенглеру.

Чоловік щоночі прибирав будівлю магазину. Його дуже мучила астма, і щоб здіймати менше пилу, він винайшов свій пилосос.

Узяв мітлу, наволочку від подушки та електровентилятор.

Він втягував пил і викидав його в наволочку. Спенглер швиденько запатентував свій пристрій, звільнився з роботи, і почав робити пилососи.

До речі, у 50-60 роках минулого століття саме пилосос став ледве не секс-символом Америки.

Усе через те, що маркетингом у ті часи займалися виключно чоловіки. І вони, звісно, реалізовували свої фантазії.

Як користувалися пилососом у космосі

Пилосос – невід’ємний атрибут у космосі. Космонавтам без нього ніяк.

У невагомості він допомагає збирати дрібне сміття навколо, а також з тих поверхонь шатлу, куди не важко дістатися.

Ба більше, космонавти голяться та стрижуться за допомогою пилососу. Астронавти насаджують бритву на шланг пилососу, щоб волосся не розліталося навколо.

Чого тільки з пилососами не роблять. Для прикладу, британець Джеймс Браун вгадує звучання пилососа на слух.

Він навіть відкрив власний музей пилососів із 126 апаратів.

А Камерон Діаз не заспокоїться поки не вичистить весь дім. З пилососом зірка відпочиває та релаксує.

До речі, найдорожчий пилосос у світі виготовили у 2009 році. Його вартість 15 тисяч євро. І є за що платити.

Також по темі: Як з'явився туалетний папір? Коротка історія

Адже пристрій прикрашений майже 4 тисячами кристалами Swarovski.

Ідеальний атрибут для інста-фото.

Окрім того, існує й найменший пилозбирач у світі. Його довжина всього лише 6 сантиметрів.

Пам’ятайте, за кожним предметом стоять неймовірні історії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як виник радянський холодильник, і чому його боявся Альберт Ейнштейн. 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Марина Самара, пилосос, Предмет в історіях
23.10.2019 19:17
0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати