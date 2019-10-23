Як за допомогою пилососа військові лазили по стінах

Як винайшли перший пилосос, і як з’явився сучасний? Ранок у Великому Місті підготував для вас неймовірну історію створення цього предмету.

Перший пилосос в історії

Перший електричний пилосос винайшов британський інженер Губерт Сесіл Бут в 1901 році.

Величезний апарат для чищення килимів підганяли до будинку.

Потім 30-метровий шланг просовували у вікно потрібної квартири, а там уже господар пилососив у власне задоволення.

За гучну роботу машину прозвали Фиркаючим Біллі. Заради нього господині влаштовували вечірки, щоб гості приходили дивитися на пилосос.

А от американські військові використовували пилосос, щоб лазити по стінах.

У 2012 році група молодих винахідників створила справжній прорив.

На основі пилососу-рюкзака вони створили вакуумні присоски, які так щільно присмоктувались до вертикальних поверхонь, що дозволяли лазити по стінах.

Як винайшли сучасний пилосос

А за пилосос у звичному для нас, компактному вигляді ми повинні дякувати американському прибиральнику з Огайо Джеймсу Спенглеру.

Чоловік щоночі прибирав будівлю магазину. Його дуже мучила астма, і щоб здіймати менше пилу, він винайшов свій пилосос.

Узяв мітлу, наволочку від подушки та електровентилятор.

Він втягував пил і викидав його в наволочку. Спенглер швиденько запатентував свій пристрій, звільнився з роботи, і почав робити пилососи.

До речі, у 50-60 роках минулого століття саме пилосос став ледве не секс-символом Америки.

Усе через те, що маркетингом у ті часи займалися виключно чоловіки. І вони, звісно, реалізовували свої фантазії.

Як користувалися пилососом у космосі

Пилосос – невід’ємний атрибут у космосі. Космонавтам без нього ніяк.

У невагомості він допомагає збирати дрібне сміття навколо, а також з тих поверхонь шатлу, куди не важко дістатися.

Ба більше, космонавти голяться та стрижуться за допомогою пилососу. Астронавти насаджують бритву на шланг пилососу, щоб волосся не розліталося навколо.

Чого тільки з пилососами не роблять. Для прикладу, британець Джеймс Браун вгадує звучання пилососа на слух.

Він навіть відкрив власний музей пилососів із 126 апаратів.

А Камерон Діаз не заспокоїться поки не вичистить весь дім. З пилососом зірка відпочиває та релаксує.

До речі, найдорожчий пилосос у світі виготовили у 2009 році. Його вартість 15 тисяч євро. І є за що платити.

Також по темі: Як з'явився туалетний папір? Коротка історія

Адже пристрій прикрашений майже 4 тисячами кристалами Swarovski.

Ідеальний атрибут для інста-фото.

Окрім того, існує й найменший пилозбирач у світі. Його довжина всього лише 6 сантиметрів.

Пам’ятайте, за кожним предметом стоять неймовірні історії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як виник радянський холодильник, і чому його боявся Альберт Ейнштейн.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.