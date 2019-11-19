Пересів з авто на велосипед – тримай гроші? Цікаві факти про Бельгію

А ви знали, що в Бельгії тим, хто пересів з автомобіля на велосипед, платять гроші. Так країна хоче позбутися шкідливого транспорту.

Сходити у вихідні на барахолку – це традиція для жителів Бельгії. Жителі не цураються купувати речі секонд-хенд, навіть пишаються цим. І причина не в їхній жадібності. У чому ж справа – дивіться в сюжеті.

Смачнющі вафлі, картопля фрі і безліч сортів пива – усім цим світ зобов’язаний Бельгії. Крім їжі і напоїв ця країна славиться своїм високим рівнем життя, наскільки високим, знає українка Вікторія, яка 5 років тому переїхала сюди зі своїм чоловіком.

Проблема забрудненості екології – проблема усього світу. Бельгія – одна з небагатьох країн світу, яка з нею активно бореться, принаймні на своїй території.

По-перше, намагається позбутися старих авто, які не відповідають екостандартам.

Наприклад, зараз в місто заборонено в’їжджати автомобілям, які старші 20 років чи 25, за виключенням тільки ретро авто можуть в’їжджати у місто.

Всі інші мають платити або в’їзд буде взагалі заборонений. Це залежить від класу авто та рівня вихлопу газів

Ще в Бельгію не впускають дизельні авто нижчі показника Євро 4 – екостандарту, що регулює вміст шкідливих речовин у вихлопних газах. Чим нижча цифра біля слова євро – тим небезпечніше для довкілля авто.

Але з 2020 року Євро 4 також буде заборонений. Можна буде мати Євро 5 і Євро 6, тому зараз в Бельгії авто на основі дизельного палива дешеві у порівнянні з бензиновими.

Задача максимум для Бельгії – це щоб всі їздили на екотранспорті – велосипедах чи самокатах.

Люди, які хочуть пересісти з авто на велосипед, отримують премії.

Якщо ви їздите на велосипеді на роботу, отримуєте премію десь 50 центів за кожен кілометр, який проїхали на велосипеді.

Велосипедисти отримують гроші в якості заохочення і так би мовити “чистими”, а автомобілістам платять, аби вони заправили авто і доїхали на ньому до роботи.

Справа в тому, що бельгійські роботодавці зобов’язані покривати своїм співробітникам витрати на проїзд, якщо вони їздять на авто – їм віддають частину грошей за бензин, якщо на громадському транспорті – купують проїзні на рік, якщо на велосипеді – просто так платять.

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Сходити на барахолку у вихідні – це майже обов’язкова місія для бельгійця, за словами Вікторії.

За будь-якої погоди місцеві приходять поритися У секонд-хенді і обов’язково щось собі прикупити. Носити ношене – це не принизливо, на їхню думку.

Тому навіть люди з високим достатком їдуть на барахолки, щоб купувати собі речі.

Навіть якусь дублянку або шубу. Навпаки вважається модним використання річ двічі чи тричі. Таким чином ти показуєш свою боротьбу за чистоту екології.

Бельгія не женеться за “понтами”, вона намагається реанімувати планету, жертвуючи власними вподобаннями і інтересами. Хороший приклад, чи не так?

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті розповідав, як у Бельгії допомагають українцям.

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