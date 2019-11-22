М1 Music Awards 2019 – список номінантів, де і коли дивитись

M1 Music Awards. П’ять – у Києві відбудеться феєричний гала-концерт.

30 листопада на сцені київського Палацу спорту пройде церемонія нагородження M1 Music Awards 2019. Найкращих українських виконавців обиратимуть уже п’ятий рік поспіль.

Гості шоу побачать ексклюзивні номери таких гуртів і виконавців, як MONATIK, Время и Стекло, Олег Винник, Настя Каменских, MOZGI, Сергій Бабкин, NIKITA LOMAKIN, Michelle Andrade, Alyona Alyona, Антитела, Melovin, Dan Balan і Тіна Кароль.

До речі, саме вона вже вдруге стане музичним продюсером премії.

Ведучими церемонії стануть Оля Цибульська, Нікіта Добринін, Галя Завійська, Денис Жупник, Маша Виноградова, Андрій Чорновол, Міла Єрємєєва та Вікторія Батуі.

Найкращі українські артисти змагатимуться за перемогу в 10 номінаціях. Ми підготували для тебе повний список претендентів.

Номінанти М1 Music Awards. П’ять

Співак року:

MONATIK

ALEKSEEV

MELOVIN

Олег Винник

Сергій Бабкін

Співачка року:

Michelle Andrade

Джамала

NK | Настя Каменських

Злата Огнєвич

Тіна Кароль

Гурт року:

DZIDZIO

KADNAY

Mozgi

Время и Стекло

Воплі Відоплясова

Прорив року:

MELOVIN – Ти

Артем Пивоваров – No.1

Alyona alyona – Велика й смішна

КОРРУПЦИЯ – Красный бархат

Alina Pash feat. FREEL – Не пили

Кліп року:

Michelle Andrade – Hasta La Vista

TARABAROVA – Мені казково

NIKITA LOMAKIN – Виолончель

Тіна Кароль – Вабити

MONATIK – Каждый раз

Хіт року спільно з радіостанцією Хіт FM:

MONATIK – Love It Ритм

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Зорі запалали

Антитіла – Вірила

Время и Стекло – Дим

NK | Настя Каменських – Обіцяю

Рок. Тільки рок! спільно з радіостанцією Радіо Рокс:

Антитіла – Вірила

THE HARDKISS – Коханці

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Зорі запалали

Тіна Кароль і Бумбокс – Безодня

Сергій Бабкін – Моє кохання

Червона Рута спільно з радіостанцією Русское Радио Україна:

Время и Стекло – Дим

Злата Огневич – Солодка кара

Віталій Козловський – Мала

NK | Настя Каменських – Обіцяю

М’ята – Там, де рай

Dance Parade спільно з радіостанцією KISS FM:

Kishe – Цю ніч

MARUV – Siren Song

MONATIK – Love It Ритм

Alyona alyona & Alina Pash – Падло

Время и Стекло – Дим

Золотий грамофон спільно з радіостанцією Русское Радио Україна:

Время и Стекло – Дим

Оля Цибульська – Дівчинка

Олег Винник – Роксолана

Тіна Кароль – Сила высоти

NK | Настя Каменських – Обіцяю

Організатори шоу обіцяють – цьогорічна церемонія М1 Music Awards вражатиме сміливими ідеями та неочікуваними рішеннями.

– Ми поставили собі за мету вивести українське шоу на світовий рівень. Кожен наступний рік ми намагаємося перевершити результат попереднього. І завдяки спільній чіткій праці сотень людей нашої команди, завдяки їх сміливим ідеям і відсутності страху перед новим і тим, чого ніхто до нас не робив, нам це вдається. У цьому році ми точно вразимо всю країну фантастичною сценою і кількістю світла на кожен її квадратний метр, – коментує Сергій Перцев, генеральний директор каналів М1 та М2.

Транслювати церемонію вручення премії M1 Music Awards 2019 у прямому ефірі буде телеканал M1, початок о 18.00.

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