Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Скільки платять зірки, щоб потрапити на обкладинку глянцю / 30.11.2019 19:11
30.11.2019 19:11
Поділитися

Скільки платять зірки, щоб потрапити на обкладинку глянцю

0

Потрапити на обкладинку глянцю – мрія кожної знаменитості. Деякі навіть платять, аби вони прикрасили собою журнал.

Отож, скільки коштує стати обличчям видання? Дізнаєтесь просто зараз.

– Сума за те, щоб з’явитися на обкладинці журналу, може варіюватися від 10 і навіть до 50 тисяч доларів, це в Україні, – розповів телеведучий Нікіта Добринін.

А от зарубіжні знаменитості з’являються на обкладинках тільки, якщо їм заплатять.

Наприклад, світська левиця Кім Кардашян за обкладинку зажадала мільйон доларів.

А акторка Джесіка Альба погодилась з’явитися на першій сторінці глянцю з новонародженою донечкою лише за півтора мільйона.

– Я думаю, що є артисти, яким платять за обкладинку, але в нашій країні це дуже рідка ситуація. Хіба що Ірині Білик можна заплатити, – прокоментувала співачка Оля Цибульська.

Насправді не всі платять і не всім платять за зйомки для обкладинки.

Більшість українського шоу-бізнесу знімаються по бартеру: знаменитостям від глянцю піар, а журналу від них – рейтинги.

Також по темі: Спокуслива Ріанна позує у відкритому купальнику Могилевська: Після роботи у мене можна стати асистентом президента Ігор Кондратюк програв спір журналістці і дав ексклюзивне інтерв'ю

Більше – дивіться в сюжеті Мирослави Мандзюк рубрики “Пліткують що..”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зірки відриваються на своїх помічниках.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: зірки, Мирослава Мандзюк, Плітки
30.11.2019 19:11
0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати