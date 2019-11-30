Скільки платять зірки, щоб потрапити на обкладинку глянцю

Потрапити на обкладинку глянцю – мрія кожної знаменитості. Деякі навіть платять, аби вони прикрасили собою журнал.

Отож, скільки коштує стати обличчям видання? Дізнаєтесь просто зараз.

– Сума за те, щоб з’явитися на обкладинці журналу, може варіюватися від 10 і навіть до 50 тисяч доларів, це в Україні, – розповів телеведучий Нікіта Добринін.

А от зарубіжні знаменитості з’являються на обкладинках тільки, якщо їм заплатять.

Наприклад, світська левиця Кім Кардашян за обкладинку зажадала мільйон доларів.

А акторка Джесіка Альба погодилась з’явитися на першій сторінці глянцю з новонародженою донечкою лише за півтора мільйона.

– Я думаю, що є артисти, яким платять за обкладинку, але в нашій країні це дуже рідка ситуація. Хіба що Ірині Білик можна заплатити, – прокоментувала співачка Оля Цибульська.

Насправді не всі платять і не всім платять за зйомки для обкладинки.

Більшість українського шоу-бізнесу знімаються по бартеру: знаменитостям від глянцю піар, а журналу від них – рейтинги.

Більше – дивіться в сюжеті Мирослави Мандзюк рубрики “Пліткують що..”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зірки відриваються на своїх помічниках.

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