Як уникнути незапланованих витрат: поради експертів

Як правильно економити та не витрачати гроші за непотрібні дрібниці.

Витрати перевищують доходи і так щомісяця? Ми часто не розуміємо куди спустили кругленьку суму, а могли відкласти на щось дійсно суттєве.

Як відслідковувати незаплановані витрати? Говоримо про гроші зі ШвидкоГроші.

“Ми купуємо щось кожен день. Якісь витрати обов’язкові та необхідні, а якісь – необов’язкові, але дуже бажані. Фахівці називають щоденні затрати на наші “маленькі слабкості” цікавим терміном – “фактор латте”. Суть у тому, щоб показати – на що ми витрачаємо гроші”, – говорить фінансовий експерт Тетяна Родимченко.

Ось, наприклад, скільки можна зекономити, якщо не купувати лише одну чашку кави щодня протягом тижня?

“У середньому, наприклад, капучино коштує 30 гривень. Виходить, що ми витрачаємо на каву за 5 робочих днів по 150 гривень, за місяць вже 600 грн, а за рік аж 7 тисяч 200 грн. Врахуйте, що до кави здебільшого хочеться купити смаколик. А це ще більше додаткових витрат з нашого гаманця”, – підраховує фінансовий експерт Анастасія Покрасьон.

Хтось скаже, мовляв, як добре, що я п’ю каву вдома і мене це не стосується. Насправді, ні.

Бо так само ми витрачаємося і на інші дрібнички, без яких, повірте, можна обійтися.

Як от, проспав – поїхав на таксі, не взяв з собою лоточок із обідом – витратив на перекус у кафе. І плакали наші грошики. Вони вилітають у трубу мало чи не на кожному кроці.

Як знайти свій “фактор латте”?

“Для того, щоб знайти свій «фактор латте», спробуйте простий експеримент: протягом тижня записуйте витрачені вами гроші до копійки. Таким чином ви зможете простежити свої регулярні витрати. Якщо ви зможете без чогось обійтися – то це і є ваш «фактор латте”, – радить Тетяна Родимченко.

Якщо хочете навчитися витрачати свої кошти з розумом, зважено купуйте лише те, що дійсно потрібне.

А якщо виникли непередбачувані термінові витрати, можна спробувати звернутись в спеціалізовані фінансові установи.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як планувати сімейний бюджет.

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