Як уникнути незапланованих витрат: поради експертів

Як правильно економити та не витрачати гроші за непотрібні дрібниці.
Витрати перевищують доходи і так щомісяця? Ми часто не розуміємо куди спустили кругленьку суму, а могли відкласти на щось дійсно суттєве.
Як відслідковувати незаплановані витрати? Говоримо про гроші зі ШвидкоГроші.
“Ми купуємо щось кожен день. Якісь витрати обов’язкові та необхідні, а якісь – необов’язкові, але дуже бажані. Фахівці називають щоденні затрати на наші “маленькі слабкості” цікавим терміном – “фактор латте”. Суть у тому, щоб показати – на що ми витрачаємо гроші”, – говорить фінансовий експерт Тетяна Родимченко.Також по темі: Економія по-французьки: як платити менше за комунальні послуги Як утричі зекономити на рахунках за комуналку? Цент – євро зберігає: секрети економії з Амстердаму
Ось, наприклад, скільки можна зекономити, якщо не купувати лише одну чашку кави щодня протягом тижня?
“У середньому, наприклад, капучино коштує 30 гривень. Виходить, що ми витрачаємо на каву за 5 робочих днів по 150 гривень, за місяць вже 600 грн, а за рік аж 7 тисяч 200 грн. Врахуйте, що до кави здебільшого хочеться купити смаколик. А це ще більше додаткових витрат з нашого гаманця”, – підраховує фінансовий експерт Анастасія Покрасьон.
Хтось скаже, мовляв, як добре, що я п’ю каву вдома і мене це не стосується. Насправді, ні.
Бо так само ми витрачаємося і на інші дрібнички, без яких, повірте, можна обійтися.
Як от, проспав – поїхав на таксі, не взяв з собою лоточок із обідом – витратив на перекус у кафе. І плакали наші грошики. Вони вилітають у трубу мало чи не на кожному кроці.
Як знайти свій “фактор латте”?
“Для того, щоб знайти свій «фактор латте», спробуйте простий експеримент: протягом тижня записуйте витрачені вами гроші до копійки. Таким чином ви зможете простежити свої регулярні витрати. Якщо ви зможете без чогось обійтися – то це і є ваш «фактор латте”, – радить Тетяна Родимченко.
Якщо хочете навчитися витрачати свої кошти з розумом, зважено купуйте лише те, що дійсно потрібне.
А якщо виникли непередбачувані термінові витрати, можна спробувати звернутись в спеціалізовані фінансові установи.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як планувати сімейний бюджет.
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