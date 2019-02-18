PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE4IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IklDVFZfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ie3JlcGxhY2VfbWV9IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+PC9jZW50ZXI+PC9kaXY+
УКР
УКР
Вхід Реєстрація
ICTV / Ранок / Економія по-французьки: як платити менше за комунальні послуги / 18.02.2019 10:19

Економія по-французьки: як платити менше за комунальні послуги

0 - 0

Ми у Франції – країні тотальної економії на всьому, включно з комунальними послугами. Ну а деякі взагалі можуть не платити за електрику та виробляють зелену енергію.Чому газ – рідкість у квартирах Франції, та чому пральні машинки парижан працюють переважно вночі?

Цього разу ми порівняємо комунальні послуги та їхню вартість у Києві та Парижі, а також будемо вчитись економити по-французьки.

Як у Франції платять за комуналку? 

Ми в Україні кожного місяця зазираємо в поштову скриньку в пошуках чергової платіжки за комуналку. А у Франції вони приходять лише раз на рік.

«Ми платимо приблизно 58 євро в місяць комунальних послуг, це за все», – розповіла Наталія Прокопович, яка живе у Парижі.

Якщо щомісяця ви платили, наприклад, 70 євро, а використали комунальних благ лише на 50, то постачальник послуг поверне вам різницю. Якщо ж споживання було більшим, то різницю має сплатити споживач.

Французи використовують не газ, а електроенергію 

І це стосується всіх видів комунальних послуг, окрім газопостачання. Адже квартиру чи будинок з газом у Франції ще треба пошукати. Переважно тут використовують електроенергію і для приготування їжі, і для опалення.

Тетяні Матеєк, яка мешкає у передмісті Парижа, пощастило. Бо місцева влада допомогла встановити на дах її будинку сонячні панелі. Тож електрику для себе вона виробляє сама. А Наталя живе у багатоквартирному будинку і економити змушена інакше.

«В мене в квартирі все на електриці, і вода теж. Їжу я готую на електроплиті. Більшість парижан використовують нічний тариф, тобто ми включаємо пральні машини, духовки праски після 11. Нічний тариф з 11 ночі до 7 ранку», – додала Наталя Прокопович.

У будинках стоять багатотарифні лічильники

Багатотарифні лічильники вигідні для всіх: і для споживачів, і для держави. Пересічні люди – економлять, а постачальники електроенергії таким чином зменшують навантаження на мережу в пікові години: зранку та ввечері. За 1 кіловат годин французи платять 7 євроцентів вдень та 6 вночі. Так можна заощадити до 20-25 євро на місяць.

В Україні багатотарифні лічильники дозволяють вдвічі знизити видатки на електроенергію.

Киянин Олександр вже кілька років користується двозонним лічильником день-ніч, як у французів. Ділиться, що за рік можна заощадити близько 1,5 тисячі гривень. Денний тариф у кооперативі Олександра коштує 2 гривні за кіловат, нічний вполовину менше – 1 гривню.

А щоб полегшити собі життя та не контролювати щонічні процеси, Олександр використовує розумні розетки з таймером. Їх легко можна запрограмувати: коли подачу струму увімкнути та вимкнути.

Не так швидко як хотілося б, але і  Україна більше запозичує європейський досвід. За офіційними даними енергетичного регулятора, станом на сьогодні вже встановленні майже 600 тисяч багатотарифних лічильників. І це не може не радувати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали: Чому нідерландські студенти кидають навчання?

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Однією ногою в Європі, Олексій Кобзар, Париж
18.02.2019 10:19
0 - 0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати