Економія по-французьки: як платити менше за комунальні послуги

Ми у Франції – країні тотальної економії на всьому, включно з комунальними послугами. Ну а деякі взагалі можуть не платити за електрику та виробляють зелену енергію.Чому газ – рідкість у квартирах Франції, та чому пральні машинки парижан працюють переважно вночі?

Цього разу ми порівняємо комунальні послуги та їхню вартість у Києві та Парижі, а також будемо вчитись економити по-французьки.

Як у Франції платять за комуналку?

Ми в Україні кожного місяця зазираємо в поштову скриньку в пошуках чергової платіжки за комуналку. А у Франції вони приходять лише раз на рік.

«Ми платимо приблизно 58 євро в місяць комунальних послуг, це за все», – розповіла Наталія Прокопович, яка живе у Парижі.

Якщо щомісяця ви платили, наприклад, 70 євро, а використали комунальних благ лише на 50, то постачальник послуг поверне вам різницю. Якщо ж споживання було більшим, то різницю має сплатити споживач.

Французи використовують не газ, а електроенергію

І це стосується всіх видів комунальних послуг, окрім газопостачання. Адже квартиру чи будинок з газом у Франції ще треба пошукати. Переважно тут використовують електроенергію і для приготування їжі, і для опалення.

Тетяні Матеєк, яка мешкає у передмісті Парижа, пощастило. Бо місцева влада допомогла встановити на дах її будинку сонячні панелі. Тож електрику для себе вона виробляє сама. А Наталя живе у багатоквартирному будинку і економити змушена інакше.

«В мене в квартирі все на електриці, і вода теж. Їжу я готую на електроплиті. Більшість парижан використовують нічний тариф, тобто ми включаємо пральні машини, духовки праски після 11. Нічний тариф з 11 ночі до 7 ранку», – додала Наталя Прокопович.

У будинках стоять багатотарифні лічильники

Багатотарифні лічильники вигідні для всіх: і для споживачів, і для держави. Пересічні люди – економлять, а постачальники електроенергії таким чином зменшують навантаження на мережу в пікові години: зранку та ввечері. За 1 кіловат годин французи платять 7 євроцентів вдень та 6 вночі. Так можна заощадити до 20-25 євро на місяць.

В Україні багатотарифні лічильники дозволяють вдвічі знизити видатки на електроенергію.

Киянин Олександр вже кілька років користується двозонним лічильником день-ніч, як у французів. Ділиться, що за рік можна заощадити близько 1,5 тисячі гривень. Денний тариф у кооперативі Олександра коштує 2 гривні за кіловат, нічний вполовину менше – 1 гривню.

А щоб полегшити собі життя та не контролювати щонічні процеси, Олександр використовує розумні розетки з таймером. Їх легко можна запрограмувати: коли подачу струму увімкнути та вимкнути.

Не так швидко як хотілося б, але і Україна більше запозичує європейський досвід. За офіційними даними енергетичного регулятора, станом на сьогодні вже встановленні майже 600 тисяч багатотарифних лічильників. І це не може не радувати.

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