Як планувати сімейний бюджет: поради від експерта

Живете від зарплати до зарплати? Як тільки у гаманці з’являються гроші, одразу знаходите, на що їх терміново витратити. А потім доводиться заощаджувати.

Як правильно розпланувати сімейний бюджет, розповіла фінансовий експерт Анастасія Покрасьон.

Як планувати бюджет на місяць

Правило чотирьох конвертів

Це один з найбільш простих методів. Достатньо в день отримання зарплати виділити 15 хвилин свого часу на планування сімейного бюджету.

1.Підраховуємо щомісячний дохід усіх членів сім’ї.

2.Відкладаємо кошти на обов’язкові щомісячні платежі: комуналку, харчування, мобільний зв’язок, інтернет, кредит та інше.

3.Гроші, які залишилися після віднімання всіх постійних витрат, це і буде бюджет на інші витрати.

Щоб їх вистачило на місяць, розділіть суму на чотири частини. Один конверт – один тиждень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що уряд представив бюджет України 2020.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.