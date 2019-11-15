Як планувати сімейний бюджет: поради від експерта

Живете від зарплати до зарплати? Як тільки у гаманці з’являються гроші, одразу знаходите, на що їх терміново витратити. А потім доводиться заощаджувати.
Як правильно розпланувати сімейний бюджет, розповіла фінансовий експерт Анастасія Покрасьон.
Як планувати бюджет на місяць
Правило чотирьох конвертів
Це один з найбільш простих методів. Достатньо в день отримання зарплати виділити 15 хвилин свого часу на планування сімейного бюджету.
1.Підраховуємо щомісячний дохід усіх членів сім’ї.
2.Відкладаємо кошти на обов’язкові щомісячні платежі: комуналку, харчування, мобільний зв’язок, інтернет, кредит та інше.
3.Гроші, які залишилися після віднімання всіх постійних витрат, це і буде бюджет на інші витрати.Також по темі: Антон Равицький роздає гроші на вулицях Києва Бюджет 2020: хто отримає найбільше грошей Грошові прикмети: як притягнути до себе гроші
Щоб їх вистачило на місяць, розділіть суму на чотири частини. Один конверт – один тиждень.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що уряд представив бюджет України 2020.
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