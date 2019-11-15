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ICTV / Ранок / Як планувати сімейний бюджет: поради від експерта / 15.11.2019 12:25
15.11.2019 12:25
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Як планувати сімейний бюджет: поради від експерта

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Живете від зарплати до зарплати? Як тільки у гаманці з’являються гроші, одразу знаходите, на що їх терміново витратити. А потім доводиться заощаджувати.

Як правильно розпланувати сімейний бюджет, розповіла фінансовий експерт Анастасія Покрасьон.

Як планувати бюджет на місяць

Правило чотирьох конвертів

Це один з найбільш простих методів. Достатньо в день отримання зарплати виділити 15 хвилин свого часу на планування сімейного бюджету.

1.Підраховуємо щомісячний дохід усіх членів сім’ї.

2.Відкладаємо кошти на обов’язкові щомісячні платежі: комуналку, харчування, мобільний зв’язок, інтернет, кредит та інше.

3.Гроші, які залишилися після віднімання всіх постійних витрат, це і буде бюджет на інші витрати.

Також по темі: Антон Равицький роздає гроші на вулицях Києва Бюджет 2020: хто отримає найбільше грошей Грошові прикмети: як притягнути до себе гроші

Щоб їх вистачило на місяць, розділіть суму на чотири частини. Один конверт – один тиждень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали,  що уряд представив бюджет України 2020.

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15.11.2019 12:25
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