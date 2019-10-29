Місячний календар садівника і городника на листопад 2019: сприятливі дні для посадки

Календар садівника і городника на листопад 2019 року допоможе тобі розібратися, у які дні краще всього працювати з посівом.
Ранок у Великому Місті підготував для тебе свіжі дати на останній місяць осені. Читай нижче.
Календар садівника і городника на листопад 2019
1 – 2 листопада: у ці дні рекомендується робити посадки на насіння та перевіряти, чи немає в ґрунті шкідників.
Якщо не робити вчасне обстеження, то уповільниться ріст у розсадниках і насадженнях.
6 – 7 листопада: вдалі дні, щоб зайнятися посівом листових овочів, які будуть вирощуватися в теплиці або в будинку.
8 – 11 листопада: прийшов час вирощувати зелень і перевірити стан кімнатних рослин.
Якщо вони погано ростуть, можливо, справа в ґрунті, або вони потребують пересадки.
13 – 15 листопада: вдалий час для укриття рослин на зиму, а також, щоб боротися з наземними шкідниками.
Їх, як правило, вивести нелегко, тому не варто цим нехтувати.
16 – 17 і 20 – 21 листопада: якщо ти давно думаєш про пересадку кімнатних рослин, ось вдалі дні, щоб це зробити.
До того ж, добре було б зайнятися посівом овочів на зиму в теплиці.
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22 – 25 листопада: у ці дні можеш спокійно садити зелень і цибулинні квіти для вирощування в теплиці.
А ще займися підживленням та поливом рослин.
27 – 30 листопада: ідеальні дні, щоб зайнятися посадками на насіння. Добре перевіряй наявність шкідників як у ґрунті, так і на ньому.
Усі інші дні, які не вказані у матеріалі – несприятливі.
Тепер ти знаєш, у які дні краще садити, підживлювати та боротися з ґрунтовими шкідниками. Користуйся порадами і читай інші наші матеріали.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким буде календар риболова на листопад 2019.
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