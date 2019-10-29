Місячний календар садівника і городника на листопад 2019: сприятливі дні для посадки

Календар садівника і городника на листопад 2019 року допоможе тобі розібратися, у які дні краще всього працювати з посівом.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе свіжі дати на останній місяць осені. Читай нижче.

Календар садівника і городника на листопад 2019

1 – 2 листопада: у ці дні рекомендується робити посадки на насіння та перевіряти, чи немає в ґрунті шкідників.

Якщо не робити вчасне обстеження, то уповільниться ріст у розсадниках і насадженнях.

6 – 7 листопада: вдалі дні, щоб зайнятися посівом листових овочів, які будуть вирощуватися в теплиці або в будинку.

8 – 11 листопада: прийшов час вирощувати зелень і перевірити стан кімнатних рослин.

Якщо вони погано ростуть, можливо, справа в ґрунті, або вони потребують пересадки.

13 – 15 листопада: вдалий час для укриття рослин на зиму, а також, щоб боротися з наземними шкідниками.

Їх, як правило, вивести нелегко, тому не варто цим нехтувати.

16 – 17 і 20 – 21 листопада: якщо ти давно думаєш про пересадку кімнатних рослин, ось вдалі дні, щоб це зробити.

До того ж, добре було б зайнятися посівом овочів на зиму в теплиці.

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22 – 25 листопада: у ці дні можеш спокійно садити зелень і цибулинні квіти для вирощування в теплиці.

А ще займися підживленням та поливом рослин.

27 – 30 листопада: ідеальні дні, щоб зайнятися посадками на насіння. Добре перевіряй наявність шкідників як у ґрунті, так і на ньому.

Усі інші дні, які не вказані у матеріалі – несприятливі.

Тепер ти знаєш, у які дні краще садити, підживлювати та боротися з ґрунтовими шкідниками. Користуйся порадами і читай інші наші матеріали.

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