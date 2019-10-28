Гороскоп на тиждень з 28 жовтня по 3 листопада 2019 року для всіх знаків Зодіаку. Ранок у Великому Місті розкаже, що на тебе чекає цього тижня.

Гороскоп на тиждень

Гороскоп для Овнів

Цього тижня Овнам варто приділити більше уваги своїй родині та спілкуванню з друзями. А у тих, хто ще не знайшов свою другу половинку, є хороші шанси зробити це ближче до вихідних. Головне – проявляти активність і не сидіти вдома.

Найбільш сприятливий день: 31 жовтня

Гороскоп для Тельців

Зірки радять Тельцям морально підготуватися, бо тиждень обіцяє бути емоційно напруженим. Буде багато охочих потріпати тобі нерві: оточуючі будуть намагатися втягнути в конфлікт і провокуватимуть на сварку. Головна порада – не піддавайся! І вже наприкінці тижня обстановка стане значно спокійнішою.

Найбільш сприятливий день: 2 листопада

Гороскоп для Близнюків

Цього тижня Близнюкам захочеться виплеснути емоції назовні. Але зірки радять не вихлюпувати негатив на колег і друзів, а спрямувати його в творче русло. Це дозволить краще розібратися в собі, а може – ще й створити якийсь мистецький шедевр.

Найбільш сприятливий день: 28 жовтня

Гороскоп для Раків

У тебе може виникнути гостре бажання вплутатися в якусь авантюру. Але астрологи наполегливо попереджають: зараз цього робити не варто. Навпаки, тиждень з 28 жовтня по 3 листопада – це вдалий час для спокійного та неквапливого вирішення поточних питань. Тож давай поки що без екстриму!

Найбільш сприятливий день: 1 листопада

Гороскоп для Левів

Левам зірки проропонують взяти невеличкий тайм-аут і перепочити. Наприклад, вирушити в подорож. Після повернення тобі прийде свіжа ідея, яка допоможе добряче просунутися в кар’єрі. А от якщо не зробити перерву, тебе може накрити депресія від перевтоми та професійне вигорання.

Найбільш сприятливий день: 31 жовтня

Гороскоп для Дів

Якщо твої стосунки з другою половинкою зараз знаходяться не в кращому стані – настав час для серйозної розмови. Обговоріть усе, що вас хвилює, і подумайте, як ви можете покращити ситуацію. Головне – робити це спокійно і надто нервувати.

Найбільш сприятливий день: 2 листопада

Гороскоп для Терезів

Цього тижня у тебе може з’явиться сильне бажання щось кардинально змінити в своєму житті. Наприклад, звільнитися з роботи чи навіть розлучитися з другою половинкою.

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Втім не варто рубати з плеча. Зараз емоції – це найкращий союзник. Тож згодом можеш пошкодувати про прийняте зопалу рішення.

Найбільш сприятливий день: 28 жовтня

Гороскоп для Скорпіонів

Настав час втілити в життя свої давні задуми та плани! Це може бути все, що завгодно. Хоч прогулянка з давнім другом, хоч давно відкладувана поїздка, хоч початок власного бізнесу. Головне – будь собою і слухай свій внутрішній голос.

Найбільш сприятливий день: 31 жовтня

Гороскоп для Стрільців

Все, що тобі потрібно цього тижня – це відпочинок. Якщо продовжиш невпинно працювати – ризикуєш отримати емоційне вигорання. А от якщо відкладеш усі справи в сторону та вирушиш на прогулянку осіннім парком – отримаєш потужний заряд енергії.

Найбільш сприятливий день: 2 листопада

Гороскоп для Козерогів

Цього тижня зірки радять тобі проявити наполегливість і цілеспрямованість. У тебе буде надзвичайно вдалий тиждень! Тож іди напролом, нічого не бійся – і омріяні привілеї не змусять довго на себе чекати.

Найбільш сприятливий день: 30 жовтня

Гороскоп для Водоліїв

Цей тиждень стане ідеальним періодом для самоаналізу. Тож саме час переглянути свої погляди на життя. Подумай, можливо, тобі є в кого попросити вибачення. Зроби це просто зараз!

Найбільш сприятливий день: 2 листопада

Гороскоп для Риб

Зірки кажуть, що зараз – не найкращий час для подорожей. Тож намагайся уникати поїздок, особливо в понеділок та вівторок. А от наприкінці тижня готуйся до позитивних змін. Усе, що тобі потрібно зробити – це прислухатися до власної інтуїції.

Найбільш сприятливий день: 1 листопада

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди осені 2019.