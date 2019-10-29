Календар риболова на листопад 2019: коли буде клювати

Місячний календар риболовлі на листопад 2019 допоможе тобі обрати вдалий день для вилазки на природу зі снастями. Коли добре клюватиме, а коли є ризик повернутися додому без жодної рибини? У цьому матеріалі Ранок у Великому Місті зібрав усі сприятливі та несприятливі дати.
Календар риболова на листопад 2019
Як визначають сприятливі дні для рибалки?
Місячний цикл триває 29 або 30 днів. У свою чергу, він поділяється на 4 фази: молодий, зростаючий, повний та спадний місяць.
Саме від цих фаз залежать припливи і відливи, які і визначають вдалі та невдалі дні для риболовлі.
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Коли буде клювати в листопаді 2019?
Найращий кльов: 1-4, 13-16, 28-30 листопада
Хороший кльов: 5, 6, 17, 18, 27 листопада
Середній кльов: 7, 12, 19-21 листопада
Не клюватиме: 8-11, 22-26 листопада
Тепер ти точно знатимеш, на який день можна планувати рибалку, а коли краще присвятити час чомусь іншому.
Щоразу звіряйся з місячним календарем рибної ловлі щоразу коли йдеш на риболовлю – і великий улов тобі забезпечений.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому небезпечно купувати в’ялену рибу.
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