Календар риболова на листопад 2019: коли буде клювати

Місячний календар риболовлі на листопад 2019 допоможе тобі обрати вдалий день для вилазки на природу зі снастями. Коли добре клюватиме, а коли є ризик повернутися додому без жодної рибини? У цьому матеріалі Ранок у Великому Місті зібрав усі сприятливі та несприятливі дати.

Календар риболова на листопад 2019

Як визначають сприятливі дні для рибалки?

Місячний цикл триває 29 або 30 днів. У свою чергу, він поділяється на 4 фази: молодий, зростаючий, повний та спадний місяць.

Саме від цих фаз залежать припливи і відливи, які і визначають вдалі та невдалі дні для риболовлі.

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Коли буде клювати в листопаді 2019?

Найращий кльов: 1-4, 13-16, 28-30 листопада

Хороший кльов: 5, 6, 17, 18, 27 листопада

Середній кльов: 7, 12, 19-21 листопада

Не клюватиме: 8-11, 22-26 листопада

Тепер ти точно знатимеш, на який день можна планувати рибалку, а коли краще присвятити час чомусь іншому.

Щоразу звіряйся з місячним календарем рибної ловлі щоразу коли йдеш на риболовлю – і великий улов тобі забезпечений.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому небезпечно купувати в’ялену рибу.

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