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ICTV / Ранок / Місячний календар на листопад 2019: які дні будуть сприятливими / 28.10.2019 18:04
28.10.2019 18:04
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Місячний календар на листопад 2019: які дні будуть сприятливими

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Місячний календар на листопад 2019 уже чекає на тебе. Ранок у Великому Місті зібрав усю необхідну інформацію на останній місяць осені. Дізнайся, які дні будуть сприятливими, а які несприятливими – уже зараз.

Місячний календар на листопад 2019

Найбільш сприятливі дні

У листопаді 2019 року найбільш сприятливих днів буде лише чотири: 13, 20, 24 та 27.

13 листопада: твій мозок готовий до реалізації свіжих ідей, але не поспішай їх відразу виконувати. Краще зваж усі за та проти, а тоді вже роби.

Цей день ідеально підходить для обговорення своїх планів на майбутнє з тим, кому добре довіряєш.

20 листопада: місяць знаходиться в Діві, а це означає, що сьогодні кропітка робота принесе тобі приємний результат.

У цей день бажано не розпочинати нових справ, а закінчувати ще незавершені.

Якщо зробиш усе за планом, то чекай на фінансовий ріст.

24 листопада: день порад. Якщо прислухаєшся до слів близьких, чекай на винагороду в кар’єрі.

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У цей день постарайся уникати конфліктних ситуацій. Якщо маєш багато енергії, направляй її в роботу.

27 листопада: не дій, а думай. День призначений для посилених роздумів. Нехай фізично тіло відпочиває, а мозок працює.

Знайди зручне тихе місце, де ти можеш відпочити, щоб тебе ніхто не відволікав.

Добре обдумай кожне своє рішення і робочі плани. Цей день налаштований на позитивні зміни.

місячний календар на листопад фото

Несприятливі дні у листопаді 2019

А от у список неспритливих дат увійшло більше чисел: 1, 5, 9, 10, 11, 12, 17, 25 листопада.

У ці дні намагайся не робити рішучих дій, добре думай, що розповідаєш іншим і уникай конфліктів.

Тепер ти маєш місячний календар на листопад 2019 року. Користуйся порадами і читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як побороти безсоння.

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Теги: Алла Гичка, місячний календар
28.10.2019 18:04
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