Магнітні бурі в листопаді 2019 – календар небезпечних дат

У листопаді 2019 року на українців чекає декілька магнітних бур – як слабких, так і доволі потужних.

Коли саме плануються геомагнітні коливання в Україні, чи можуть вони нашкодити нашому здоров’ю та як вберегтися від негативного пливу магнітних бур?

Ранок у Великому Місті зібрав усю важливу інформацію в одному матеріалі.

Магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на листопад

Початок місяця має видатись спокійним – магнітих бур не планується. Вже 10-11 числа на українців чекає невелике геомагнітне коливання. А от найсильніші бурі очікуються в другій половині листопада.

10, 11, 23 листопада – слабкі магнітні бурі.

22 листопада – середня магнітна буря.

17, 20, 21 листопада – сильні магнітні бурі.

Вплив магнітних бур на здоров’я – симптоми

Магнітні бурі можуть викликати низку неприємних та навіть небезпечних симптомів у метеозалежних людей. Зокрема:

Зниження продуктивності та життєвого тонусу

Підвищення артеріального тиску.

Головний біль та запаморочення.

Сонливість або, навпаки, безсоння.

Загострення хронічних хвороб.

Як пережити магнітну бурю

Уникай перенавантаження на роботі, дозволь собі відпочити.

Намагайся не потрапляти у стресові ситуації.

Випивай мінімум 1,5 літра води на день.Причому мається на увазі не будь-яка рідина, а саме чиста вода.

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Виключи з меню занадто солодку солону, смажену та жирну їжу. Краще заміни все це на свіжі фрукти та овочі.

Відмовся від алкоголю та солодких газованих напоїв.

Будь ближче до природи! Гуляй на свіжому повітрі не менше 2 годин на день. Наприклад, вирушай помилуватися осіннім парком.

Прийми ванну з ефірним маслом герані, м’яти або апельсину – це допоможе привести нерви до ладу.

Нагадаємо, раніше ми публікували гороскоп на тиждень з 28 жовтня по 3 листопада 2019.

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