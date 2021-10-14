ТОП цілющих властивостей обліпихи

Корисні властивості обліпихи – чому потрібно їсти яскраву ягоду.
Обліпиха – одна з найкорисніших ягід оксамитового сезону.
Ранок у Великому Місті зібрав у цьому матеріалі її головні цілющі властивості.
Ти здивуєшся, але обліпиха, перетерта з цукром або медом – це справжні солодкі ліки!
Корисні властивості обліпихи
Заспокоює нервову систему
У тебе напружена робота? Тоді обов’язково зроби запаси обліпихи на зиму!
Адже ця ароматна ягідка здатна реально зміцнити нервову систему та швидко зняти стрес.
Справа в тому, що у плодах обліпихи міститься гормон щастя – серотонін.
Він заспокоює нервову систему, у результаті – людина легше реагує на обставини та рідше впадає в депресію.
А жовтогаряче забарвлення обліпихи піднімає настрій не гірше за сеанс кольоротерапії.
Підсилює сексуальне бажання
Мало хто знає, але обліпиха – це потужний афродизіак.
Завдяки високому вмісту вітамінів групи В, ця ягода допомагає чоловікам збільшити свою сексуальну силу та подолати проблеми з потенцією.
Тож готуючи романтичну вечерю, обов’язково включи в меню обліпиховий чай, варення або вино.Також по темі: Чому варто їсти гарбуз: корисні властивості Чому варто їсти баклажани: корисні властивості фіолетового овоча Як швидко почистити гранат ложкою: простий лайфхак
Загоює рани
Завдяки унікальному поєднанню вітамінів, мінералів та кислот, обліпиха має потужні протизапальні властивості.
Саме тому ще з давніх-давен її ягодами та соком загоювали рани та виразки.
Захищає від раку
До складу обліпихи входять одразу 3 антиоксиданти, що виявляють потужну онкопротеторну дію: вітаміни А та Е і бета-каротин.
Вони захищають організму від вільних радикалів та протидіють появі ракових пухлин і клітинних мутацій.
Покращує рух лімфи
Вчені запевняють: регулярне вживання обліпихи ефективно поліпшує циркуляцію лімфи в організмі.
Завдяки цьому, підвищується імунітет, зникає хронічна втома, біль у ногах та набряки під очима.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що приготувати з обліпихи.
Фото: Pixabay