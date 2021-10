ТОП цілющих властивостей обліпихи

Корисні властивості обліпихи – чому потрібно їсти яскраву ягоду.

Обліпиха – одна з найкорисніших ягід оксамитового сезону.

Ранок у Великому Місті зібрав у цьому матеріалі її головні цілющі властивості.

Ти здивуєшся, але обліпиха, перетерта з цукром або медом – це справжні солодкі ліки!

У тебе напружена робота? Тоді обов’язково зроби запаси обліпихи на зиму!

Адже ця ароматна ягідка здатна реально зміцнити нервову систему та швидко зняти стрес.

Справа в тому, що у плодах обліпихи міститься гормон щастя – серотонін.

Він заспокоює нервову систему, у результаті – людина легше реагує на обставини та рідше впадає в депресію.

А жовтогаряче забарвлення обліпихи піднімає настрій не гірше за сеанс кольоротерапії.

Мало хто знає, але обліпиха – це потужний афродизіак.

Завдяки високому вмісту вітамінів групи В, ця ягода допомагає чоловікам збільшити свою сексуальну силу та подолати проблеми з потенцією.

Тож готуючи романтичну вечерю, обов’язково включи в меню обліпиховий чай, варення або вино.

Завдяки унікальному поєднанню вітамінів, мінералів та кислот, обліпиха має потужні протизапальні властивості.

Саме тому ще з давніх-давен її ягодами та соком загоювали рани та виразки.

До складу обліпихи входять одразу 3 антиоксиданти, що виявляють потужну онкопротеторну дію: вітаміни А та Е і бета-каротин.

Вони захищають організму від вільних радикалів та протидіють появі ракових пухлин і клітинних мутацій.

Вчені запевняють: регулярне вживання обліпихи ефективно поліпшує циркуляцію лімфи в організмі.

Завдяки цьому, підвищується імунітет, зникає хронічна втома, біль у ногах та набряки під очима.

