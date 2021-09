Чому варто їсти гарбуз: корисні властивості

Чому потрібно їсти гарбуз? Ранок у Великому Місті зібрав корисні властивості цього яскравого помаранчевого овоча.

Регулярне вживання гарбуза допомагає зменшити рівень так званого поганого холестерину.

Завдяки цьому зменшується ризик розвитку тромбозу, атеросклерозу та навіть інфаркту.

А магній та калій, що містяться в яскравому овочі, знижують артеріальний тиск та зменшують навантаження на серце.

У гарбузі міститься рекордна кількість провітаміну А, або ж бета-каротину.

Саме йому овоч і завдячує своєму сонячному забарвленню.

Каротин захищає поверхню ока та допомагає зберегти й навіть покращити гостроту зору.

Тож рекомендуємо включити його до раціону всім, а особливо тим, у кого є проблеми із зором.

Завдяки високому вмісту цинку, гарбуз підтримує здоров’я кісток.

Крім того, регулярне споживання гарбуза допомагає уникнути розвитку артриту та остеопорозу.

Хочеш мати міцні та здорові зуби? Включи в своє меню гарбуз.

У його м’якоті міститься велика кількість фтору, який ефективно захищає від карієсу.

Аби побачити реальний ефект, варто щодня отримувати 1 мг фтору.

Для цього достатньо з’їдати півкілограма гарбуза на день.

Гарбуз підвищує настрій – і не лише своїм позитивним оранжевим кольором.

Цей овоч містить амінокислоту триптофан, що відповідає за вироблення серотоніну – гормону щастя.

Тож включай гарбуз до свого щоденного раціону – і забудеш про депресію та поганий настрій.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

