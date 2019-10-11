Що приготувати з броколі: найкращі рецепти

Що приготувати з броколі? Цей корисний яскраво-зелений овоч дає широке поле для кулінарних експериментів. З нього можна зробити як прості дієтичні страви, так і справжні кулінарні шедеври.

Ранок у Великому Місті зробив добірку найкращих рецептів із броколі. Читай і готуй.

Броколі з моцарелою

Інгредієнти:

Броколі – 800 г

Моцарела – 300 г

Сушені прованські трави – 1 ч.л.

Сіль – за смаком

Олія для змащення форми

Приготування:

1. Відвари броколі в підсоленій воді 3 хвилини.

2. Наріж моцарелу тонкими пластинками.

3. Змаж олією форму для запікання та розклади броколі. Зверху поклади порізану моцарелу, посоли та посип прованськими травами.

4. Запікай при 180 градусах протягом 15-20 хвилин. Подавай одразу!

Суп-пюре з броколі

Інгредієнти:

Броколі – 1 кг

Цибуля – 2 шт

Картопля – 4 шт

Вершкове масло – 20 г

Вершки – 100 г

Сіль, перець – за смаком

Приготування:

1. Наріж картоплю на шматочки та відвари до м’якості.

2. Розбери броколі на суцвіття та відвари в підсоленій воді 3 хвилини.

3. Обсмаж нарізану цибулю на вершковому маслі, поки цибуля не стане прозорою.

4. Переклади всі інгредієнти в чашу блендера та перебий у пюре. Вершків можна брати більше чи менше, таким чином регулюючи густоту супу.

Оладки з броколі

Інгредієнти:

Броколі – 600 г

Борошно – 4 ст.л.

Вода – 2 ст.л.

Яйце – 1 шт

Часник 2 зубчики

Олія для смаження

Сіль за смаком

Приготування:

1. Розбери броколі на суцвіття, залий крутим окропом та залиш на 5 хвилин. Потім натри на терку або подрібни в кухонному комбайні.

2. Додай яйце, борошно, воду та сіль. Ретельно перемішай. Тісто має бути густим, але без сухих грудок борошна.

3. Розігрій сковороду, налий олію, ложкою виклади оладки та обсмажуй по 3 хвилини з кожного боку. Подавай зі сметаною або йогуртом.

Салат з броколі, квасолі і бекону

Інгредієнти

Броколі – 500 г

Бекон – 100 г

Консервована квасоля – 1 банка

Олія – 20 г

Цибуля – 1 шт

Часник – 3 зубчики

Цедра 1 лимона

Сіль, перець – за смаком

Приготування:

1. Наріж бекон, часник та цибулю кубиками. Броколі розділи на суцвіття та наріж на невеликі шматочки.

2. Розігрій на сковороді олію та обсмаж цибулю з беконом. Через 5 хвилин додай броколі.

3. Через 8 хвилин додай квасолю і дрібно нарізаний часник. Посоли, поперчи, додай натерту лимонну цедру та вимикай. Подавай одразу.

Овочевий суп із броколі

Інгредієнти

Броколі – 300 г

Картопля – 300 г

Куряче філе – 200 г

Кабачок – 1 шт

Морква – 1 шт

Зелена цибуля – 30 г

Вода – 2 л

Олія – 40 мл

Сіль, спеції – за смаком

Приготування:

1. Обсмаж на олії нарізану соломкою моркву та дрібно нарізану цибулю.

2. Закип’яти воду, посоли та закинь у неї картоплю, нарізану кубиками, та також шматочки філе.

4. Через 10 хвилин додай у каструлю розділену на суцвіття броколі та нарізаний на кубики кабачок.

5. Додай засмажку та вари до готовності курки та овочів (ще приблизно 10 хвилин).

6. Додай спеції та вимикай. Смачного!

Нагадаємо, раніше ми публікували найкращі рецепти холодних супів.

Аліна Литвиненко

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