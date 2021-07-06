ТОП кращих літніх салатів – прості рецепти покроково

Кращі рецепти літніх салатів покроково.

Літо – той період, коли потрібно їсти свіжі салати.

Адже салат – це цілий мікс вітамінів.

Ранок у Великому Місті уже підібрав для тебе кілька кращих рецептів.

Рецепти літніх салатів

Грецький салат

Тобі знадобиться:

½ болгарського перцю

120 грам сиру Фета

3 помідори

1 огірок

½ червоної цибулі

1 столова ложка сушеного орегано

Маслини без кісточок – ½ банки

2-3 ложки оливкової олії

Сіль/перець на смак

Спосіб приготування

Розріж навпіл помідор і поріж його частинками. Поріж огірок напівкруглими скибочками. Болгарський перець наріж тонкими полосками. Сир Фета поріж кубиками. Змішай нарізані овочі, додай сир, маслини. Для заправки змішай оливкову олію, сік лимона, орегано, сіль та перець. Це все додай до салату і добре перемішай.

Салат з крабовими паличками

Інгредієнти

Крабові палички – 200 грам

Курячі яйця – 2-3 штуки

Свіжий кріп

Консервована кукурудза – 150 грам

Огірки – 2-3 штуки

Варена картопля – 3 штуки

Майонез

Спосіб приготування

Звари картоплю і наріж її кубиками Огірки теж наріж кубиками Звари яйця та дрібно їх покриши Кружальцями наріж крабові палички Усе перемішай Додай кукурудзу Дрібно наріж кріп Додай майонез і добре перемішай Готовий салат постав на деякий час у холодильник, щоб овочі пустили сік.

Салат з авокадо

Інгредієнти

Авокадо – 1 штука

Помідор – 2 штуки

Огірок – 1 штука

Червона цибуля

Листя салату

Для соусу знадобиться

1 лимон

3 зубчики часнику

Петрушка

2 столові ложки оливкового масла

Перець+сіль

Спосіб приготування

Листя салату порви на невеликі шматочки Наріж огірок кружальцями Помідор поріж дольками Розріж навпіл авокадо, дістань кісточку, поріж авокадо тонкими скибками Наріж цибулю тонкими кільцями Усе перемішай

Приготування соусу:

Дрібно покриши часник та петрушку

Додай оливкову олію, лимонний сік, сіль та перець

Усе потрібно збити у блендері. Соус має нагадувати рідке пюре.

Готовим соусом полий салат. Усе готово, можна їсти.

Тепер ти знаєш, що приготувати, щоб було смачно і корисно. Смачного!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі рецепти лимонаду.

Фото: Unsplash

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