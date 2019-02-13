Рецепт фруктового салату, що не шкодить фігурі

Давайте говорити відверто, відмовитись від солодкого – неможливо. Але телеведучий Антон Равицький підготував для вас особливий фруктовий салат, який не дасть зіпсувати фігуру.

Для приготування знадобиться: банани, апельсини, білий класичний йогурт, 1 столова ложка цукру (можна й менше), ванілін та волоські горіхи.

Нарізаємо шматочками фрукти. Для заправки змішуємо білий класичний йогурт, цукор і ванілін. За бажанням цукор і ванілін можна замінити медом. Все перемішуємо і готово.

А ви знали що…

За рік люди на всій планеті з’їдають більше 100 мільярдів бананів. Лише уявіть! Випереджають по популярності тільки пшениця, рис та кукурудза.

Зараз без паніки: банани радіоактивні!

Все тому, що вони багаті на калій і містять його ізотоп калій-40. До речі, серед ядерних енергетиків існує поняття – Банановий еквівалент. Його використовують для характеристики активності радіоактивного джерела, порівнюючи у розрахунках з активністю калію-40. Світитися ви не будете. А от для наукових дослідів знати корисно!

В Індії використовують банани для спуску на воду кораблів

Спускову площину (сліп) намазують розчавленими бананами. І все, корабель легесенько собі сковзає у воду. Для спуску одного корабля потрібно приблизно 20 тисяч бананів.

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