Цікаві факти про Арабські Емірати: скільки коштує квартира та проїзд на метро

Арабські Емірати – одна з найбагатших і найдорожчих країн світу. Зрозуміти це можна, навіть проглядаючи оголошення з орендою квартири.

Українка Оля 6 років тому переїхала в місто Дубай, каже, що рік оренди однокімнатної квартири може коштувати стільки, за скільки в Києві її можна придбати.

– Маленька студія у спальному районі може коштувати від 10 тисяч доларів за рік. Ціна залежить від престижності району, розвиненості інфраструктури, наявності садків, шкіл, супермаркетів поряд. У хорошому районі однокімнатна квартира може коштувати і 30 тисяч доларів, – розповіла українка.

Ціни на громадський транспорт

Дубайська система громадського транспорту вважається найрозвинутішою в країні. Тут людей возять автобуси, трамваї, метро та таксі.

Вартість проїзду в автобусі залежить від відстані маршруту: мінімум $2, максимум $10.

За трамвай треба заплатити близько $3. За таксі – $5, якщо їхати зовсім недалеко. $30 – середня ціна по місту.

Ціни на проїзд у метро відрізняються, адже існує класифікація вагонів поїздів.

Метро розділяється на економклас і gold. Другий коштує 8 дирхам – це приблизно $2,5 в одну сторону.

Проїзд в економкласі коштує приблизно на 30 відсотків дешевше.

Пасажири з класу gold переплачують за більш комфортні сидіння та меншу кількість сусідів.

А ще в дубайському метро є суто жіночі вагони. Там дозволено їздити лише жінкам і дітям до 12 років.

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Вхід позначається рожевим або червоним кольором.

Щоб жоден чоловік туди не потрапив, на пропускному пункті стоїть людина, яка це контролює.

І хоч система громадського транспорту в Дубаї досить добре розвинена, місцеві жителі неохоче користуються автобусами та метро – більшість обирає авто.

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