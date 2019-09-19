Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Цікаві факти про Арабські Емірати: скільки коштує квартира та проїзд на метро / 19.09.2019 15:01
19.09.2019 15:01
Поділитися

Цікаві факти про Арабські Емірати: скільки коштує квартира та проїзд на метро

0

Арабські Емірати – одна з найбагатших і найдорожчих країн світу. Зрозуміти це можна, навіть проглядаючи оголошення з орендою квартири.

Українка Оля 6 років тому переїхала в місто Дубай, каже, що рік оренди однокімнатної квартири може коштувати стільки, за скільки в Києві її можна придбати.

– Маленька студія у спальному районі може коштувати від 10 тисяч доларів за рік. Ціна залежить від престижності району, розвиненості інфраструктури, наявності садків, шкіл, супермаркетів поряд. У хорошому районі однокімнатна квартира може коштувати і 30 тисяч доларів, – розповіла українка.

Ціни на громадський транспорт

Дубайська система громадського транспорту вважається найрозвинутішою в країні. Тут людей возять автобуси, трамваї, метро та таксі.

Вартість проїзду в автобусі залежить від відстані маршруту: мінімум $2, максимум $10.

За трамвай треба заплатити близько $3. За таксі $5, якщо їхати зовсім недалеко. $30 – середня ціна по місту.

Ціни на проїзд у метро відрізняються, адже існує класифікація вагонів поїздів.

Метро розділяється на економклас і gold. Другий коштує 8 дирхам – це приблизно $2,5 в одну сторону.  

Проїзд в економкласі коштує приблизно на 30 відсотків дешевше.

Пасажири з класу gold переплачують за більш комфортні сидіння та меншу кількість сусідів.

А ще в дубайському метро є суто жіночі вагони. Там дозволено їздити лише жінкам і дітям до 12 років.

Також по темі: Де краще жити – в Україні чи у Великій Британії? Мало працюють і багато заробляють: що варто знати про роботу у Франції Українська емігрантка розповіла несподівані факти про Марокко

Вхід позначається рожевим або червоним кольором.

Щоб жоден чоловік туди не потрапив, на пропускному пункті стоїть людина, яка це контролює.

І хоч система громадського транспорту в Дубаї досить добре розвинена, місцеві жителі неохоче користуються автобусами та метро – більшість обирає авто.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про заробітки в США

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Анна Мещерякова, Дубай, емігранти
19.09.2019 15:01
0



Загрузка...

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Гарячі матеріали

    Поки що немає матеріалів ...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати