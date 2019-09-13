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ICTV / Ранок / Де краще жити – в Україні чи у Великій Британії? / 13.09.2019 13:13
13.09.2019 13:13
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Де краще жити – в Україні чи у Великій Британії?

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Велика Британія – європейська країна, якій є чому повчитись в українців.

Що у Києві, працює краще ніж в Лондоні?

Сьогодні, не про зраду, а про перемогу! Хоча б маленьку. Яким же аспектам британцям варто повчитись у нас? Полетіли з’ясовувати!

Банківська система та онлайн-банкінг

У британських банках, все майже так само, як і у британських лікарнях – чекати своєї черги на прийом у спеціаліста треба достатньо довго.

А щоб відкрити рахунок, треба пройти справжній квест. Для цього потрібно мати адресу реєстрації місця проживання.

А ось тут починається найцікавіше: щоб орендувати квартиру та власне отримати цю саму реєстрацію – треба вже мати банківський рахунок.

Замкнене коло! Тому багатьом британцям доводиться вдаватись до хитрощів, щоб отримати врешті рахунок у банку.

Доставка їжі

Інколи, коли готувати ліньки, можу побалувати себе піцою, яку замовляю з доставкою додому або в офіс. Майже завжди їжу привозили вчасно. Нещодавно замовляв піцу, кур’єр спізнився на 15 хвилин. Так мені за кожну хвилину затримки нарахували по одній гривні бонусів. Дрібниці, але приємні! – розповідає журналіст Ранку у Великому Місті Олексій

Але в Лондоні, каже український емігрант Олександр, кур’єри спізнюються регулярно.

«Якщо порівняти інші сфери життя, у багатьох аспектах навіть британцям можна повчитися в українців», – говорить Олександр.

Якщо на сайті доставки їжі написано, що кур’єр приїде протягом 30 хвилин, далеко не завжди так трапляється в реальності. Іноді доводиться почекати довше, а інколи і взагалі, кур’єр не приїздить.

«Наприклад, український сервіс. Ми звикли у Фейсбуці його лаяти. Ті, хто його лають в Україні – не жили в Британії, не чекали кур’єра, який потім не прийшов. Не чекали на доставку піци, коли кур’єр приїхав і не побачив потрібного номера, не зателефонував тобі, маючи твій мобільний, і поїхав назад», – говорить Олександр, який навчається в Лондоні.

І британців, здається, все влаштовує. Ніхто ні відгук негативний не напише, ні розбиратись особливо не буде. В Україні все інакше, вважає Олександр.

Проведення інтернету

Українка Валерія Арно скаржиться, що інтернет у британській столиці їм встановлювали 2 місяці.

«Інтернет нам встановлювали два місяці, кожен раз відкладаючи запис через: раптову хворобу команди (всієї), втрату сходів, невстигання до кінця робочого дня і невпевненість у тому, що вони зроблять акуратну роботу», – говорить вона.

  Також по темі: Життя британських безхатченків рятує QR-код? У Великій Британії птахів офіційно наймають на роботу Журналісти зруйнували найвідоміший стереотип про Британію

В Україні ж, бізнес бореться за кожного клієнта, за його лояльність, тому, після заявки на проведення інтернету, вже наступного ж дня можна мати доступ до всесвітнього павутиння.

Це далеко не всі аспекти життя в Україні, які нам вдалось зробити значно кращими, ніж у Британії. Проте зупинятись на досягнутому не варто. Попереду, ще багато роботи, щоб врешті зажити на повну, як європейці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як насправді снідають у Великій Британії.

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Теги: Велика Британія, Олексій Кобзар, подорожі
13.09.2019 13:13
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