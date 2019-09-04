Що терпіла українка в Америці, аби вижити

Українка Катя 9 років тому поїхала підкорювати Америку, але на початку, щоб там вижити, їй доводилося працювати на 2 роботах і їсти лише сосиски з макаронами.

Хочеш жити в США? Тяжко працюй. Це головна американська істина, яку Катя швидко засвоїла. Перша її робота у новій країні була в пляжному магазині.

Дівчина відповідала за те, щоб на полицях з одягом був порядок, перескладала речі за кожним відвідувачем, який їх торкався. Начебто і нескладно, але це лише на перший погляд.

– Нам не дозволяли розмовляти, сидіти. Потрібно було просто складати футболки. До того ж роботодавець забирав частину нашої зарплати. Нам мали платити $7,25 за годину, але роботодавець забирав по долару з кожної години, у результаті нам платили $6,25, – розказала українка.

За ці гроші в ті роки в Україні можна було б добре жити, але в Америці доводилось виживати. Катя зізналась, що на свою зарплату у неї навіть харчуватися добре не виходило.

Каже, що рідко купувала курятину, зазвичай їла сосиски, у яких лише 20% м’яса.

Коли сосиски з макаронами Каті набридли, вона знайшла ще одну роботу.

Влаштувалася помічником на кухню в піцерію, платили там краще, ніж в магазині – $7,50 на годину.

Та і тут є свої мінуси: грошей стало більше, а відпочинку значно менше.

– Я вставала о 6 ранку, йшла пішки годину в пляжний магазин, працювала там з 8 до 17, потім годину йшла пішки в піцерію, працювала там з 6 до 12 ночі, і потім ще годину йшла додому. Так тривало близько 3 місяців. Вихідні були приблизно раз у два тижні, – додала Катя.

Катя пропрацювала лише 3 місяці, не тому що довше не витримала, а тому що її звільнили. Звільнили через трагедію, яка сталася в Мексиканські затоці.

У квітні 2010 року підірвалася нафтова платформа Глибоководний горизонт, нафта розлилася по всій Мексиканські затоці.

Купатися у ній заборонили, тому туризм у багатьох містах прикрили. У містечку, де працювала Катя, теж.

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Далі на Катю чекали інші пригоди, в інших містах Америки. Сьогодні вона живе в маленькому містечку Пенсакола, штат Флорида.

Там замість двох робіт у неї з’явився синочок і навчання.

До того ж, цього року українка нарешті стала громадянкою США.

Сполученні Штати Америки – країна можливостей. Там можна знайти своє місце під сонцем, але для початку треба попрацювати на двох роботах і харчуватися сосисками без м’яса.

Катя все це пройшла, за що і отримала свій квиток у щасливе американське життя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про життя в Марокко.

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