Мало працюють і багато заробляють: що варто знати про роботу у Франції

Ми у Франції – країні, де кожен громадянин чітко знає, скільки грошей заробив та скільки податків забрали з його зарплати. Мінімальна зарплата французів у 10 разів перевищує українську.

Мінімальна зарплата у Франції

«Базова зарплата людини нараховується 1498 євро», – розказала Наталя Крученик, яка живе в Парижі.

А от працюють вони набагато менше. Робочий тиждень французів складає 35 годин, замість українських 40.

Наталя Крученик 10 років тому переїхала з України до Франції, щоб удосконалити свої навички з французької мови. Але Париж так захопив дівчину, що вона залишилась.

Зараз Наталя бізнесвумен і успішно керує кількома компаніями. Хто, як не вона, знає все про систему податків зсередини.

Як нараховуються податки у Франції?

Більшість податків за працівника сплачує роботодавець. Керівництво має забезпечити співробітників медичною страховкою, яка покриває 75% видатків на всі медичні послуги.

Та цим нікого не здивуєш, подібна система майже в усіх країнах ЄС. А от у Франції, згідно з законом, працівник ще й отримує відшкодування транспортних витрат.

«Половину оплачує підприємство за працівника», – розказала Наталя Крученик.

Проте податок на прибуток має сплачувати й сам робітник. У Франції, як і в багатьох країнах ЄС, діє прогресивна система оподаткування.

Тобто чим більше отримуєш, тим більший відсоток треба сплатити податками. Якщо мінімальна зарплата у француза 1498 євро, то на руки він отримає лиш 1155.

Все, що нижче мінімальної заробітної платні – не оподатковується. Якщо зарплата сягає 5 тисяч євро на місяць і вище – до скарбнички треба віддати 45%.

Податки в Україні

В Україні податки на прибуток сталі – 18%. До того ж, згідно з чинним законодавством, тільки окремі категорії людей зобов’язані подавати декларацію про доходи до податкової. Замість співробітників організацій, інформацію до фіскальної служби надсилає роботодавець.

Тетяна Мадрига, яка живе у Франції, розповіла, що французи щомісяця отримують довідку про зарплату із вказаною сумою.

Ця довідка допомагає скласти декларацію про доходи та сплачені податки. Там її оформлюють абсолютно всі. У випадку ухилення чи внесення недостовірних даних, французи можуть отримати серйозний штраф.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому французи не купують собі автомобілі.

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