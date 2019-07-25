Чим зайнятися в Одесі: ідеї для вдалого відпочинку

Чим зайнятися в Одесі, якщо часу на відпочинок вдосталь, а постійно лежати на пляжі – трохи нудно? Ранок у Великому Місті підготував для тебе кілька заманливих пропозицій. Читай і обирай! Радимо зробити усе з нашого списку. Тобі точно сподобається.

Чим зайнятися в Одесі?

Прокататися на швидкісному катері

Прогулянки на швидкісному катері користуються неабиякою популярністю серед туристів.

Адже дивитися на море не з пляжу – значно цікавіше, повір.

Година швидкісної прогулянки коштує близько 200 гривень, але емоції того варті.

Сходити в оперний театр

Оперний театр – одна з найкрасивіших будівель міста. Його побудували ще в XIX столітті.

Та роздивлятися треба не лише з вулиці, всередині значно цікавіше. Точніше, якщо ти любиш ходити в театр, то від краси у цьому, у тебе дар мови пропаде.

Піти в дельфінарій

Одеса неабияк славиться своїм дельфінарієм. До того ж, там можна не лише дивитися із глядацьких крісел, а й самому поплавати з цими милими створіннями.

Та коштувати це буде далеко не копійки.

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Ціни в дельфінарії: подивитись програму з дельфінами в будні – 300 гривень, у вихідні – 400 гривень.

Поплавати з дельфіном 10 хвилин коштує 3 тисячі в будні, а у вихідні – 4 тисячі гривень.

Побачити Воронцовський маяк зблизька

Як бачиш, до Воронцовського маяка є доріжка, та самостійно туди дійти ти не зможеш, для цього існують спеціальні екскурсії.

Подивитись на будинок без стіни

Цей будинок також називаються: відьмин, плоский, будинок однієї стінки. Незвично виглядає, чи не так?

Якщо подивитися на будинок збоку, то виникає відчуття, що в нього немає однієї стіни.

Насправді ж, будівлю збудували у формі трикутника. Є легенда, що це через нестачу коштів.

Ось як виходить, колись грошей не вистачило, а зараз це принада міста 🙂

Тепер ти знаєш, чим зайнятися на відпочинку в Одесі. Розважайся наповну та користуйся нашими порадами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подивитись у Греції.

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