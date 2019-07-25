Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Чим зайнятися в Одесі: ідеї для вдалого відпочинку / 25.07.2019 20:27
25.07.2019 20:27
Поділитися

Чим зайнятися в Одесі: ідеї для вдалого відпочинку

0

Чим зайнятися в Одесі, якщо часу на відпочинок вдосталь, а постійно лежати на пляжі – трохи нудно? Ранок у Великому Місті підготував для тебе кілька заманливих пропозицій. Читай і обирай! Радимо зробити усе з нашого списку. Тобі точно сподобається.

Чим зайнятися в Одесі?

Прокататися на швидкісному катері

швидкісний катер фото

Прогулянки на швидкісному катері користуються неабиякою популярністю серед туристів.

Адже дивитися на море не з пляжу – значно цікавіше, повір.

Година швидкісної прогулянки коштує близько 200 гривень, але емоції того варті.

Сходити в оперний театр

оперний театр одеса фото

Оперний театр – одна з найкрасивіших будівель міста. Його побудували ще в XIX столітті.

Та роздивлятися треба не лише з вулиці, всередині значно цікавіше. Точніше, якщо ти любиш ходити в театр, то від краси у цьому, у тебе дар мови пропаде.

Піти в дельфінарій

дельфінарій одеса фото

Одеса неабияк славиться своїм дельфінарієм. До того ж, там можна не лише дивитися із глядацьких крісел, а й самому поплавати з цими милими створіннями.

Та коштувати це буде далеко не копійки.

Також по темі: Незвичайні місця Таїланду, які має відвідати кожен турист Гарячі тури: купувати чи не варто? Що подивитись у Відні: ТОП-7 популярних місць

Ціни в дельфінарії: подивитись програму з дельфінами в будні – 300 гривень, у вихідні – 400 гривень.

Поплавати з дельфіном 10 хвилин коштує 3 тисячі в будні, а у вихідні – 4 тисячі гривень.

Побачити Воронцовський маяк зблизька

Воронцовський маяк фото

Як бачиш, до Воронцовського маяка є доріжка, та самостійно туди дійти ти не зможеш, для цього існують спеціальні екскурсії.

Подивитись на будинок без стіни

будинок без стіни фото

Цей будинок також називаються: відьмин, плоский, будинок однієї стінки. Незвично виглядає, чи не так?

Якщо подивитися на будинок збоку, то виникає відчуття, що в нього немає однієї стіни.

Насправді ж, будівлю збудували у формі трикутника. Є легенда, що це через нестачу коштів.

Ось як виходить, колись грошей не вистачило, а зараз це принада міста 🙂

Тепер ти знаєш, чим зайнятися на відпочинку в Одесі. Розважайся наповну та користуйся нашими порадами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подивитись у Греції

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: відпочинок, Одеса
25.07.2019 20:27
0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати