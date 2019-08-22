Гарячі тури: купувати чи не варто?

“Любите відпочивати? Навчіться швидко курорт обирати” – таким мав би бути девіз туроператорів, які пропонують вам швидкі відпустки за копійки, тобто “гарячі тури”.

Там немає часу на роздуми. Все, що потрібно – це паспорт і гроші, а інше вам організують. Однак, чи завжди все так класно, як нам розповідають? Дізнаєтесь нижче у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Чому тури називають “гарячими”?

Існують чартерні авіарейси – це посезонні рейси або їх ще називають одиничними. Їх спеціально замовляє туроператор в авіакомпанії, щоб відправити вас у відпустку.

А чому тури називають “гарячими”, пояснила директор з маркетингу одного з туристичних операторів Олена Станкевич.

“Якщо за кілька днів до вильоту кількість вільних місць на чартерних авіарейсах є більшою за прогнозований попит, то замовник рейсу знижує вартість квитків, а відповідно і турів, з метою стимулювання продажів”.

Простіше кажучи, туроператор просто не встиг продати всі квитки на рейс, і тому віддає їх майже задарма, щоб не вийти в мінус.

Також по темі: Як купити дешеві авіаквитки: 7 порад від мандрівника Що взяти з собою в Туреччину? Список важливих речей Що подивитись у Барселоні: ТОП місць, які варто побачити

Плюси “гарячих турів”

Можна придбати тур задешево.

Не потрібно «паритись» за квитки.

Готель – вам уже підібрали.

Навіть за їжу подбали.

Незапланована відпустка – це завжди добре.

Все так звабливо звучить, то чому б не поїхати? Аби не кілька АЛЕ.

Мінуси “гарячих турів”

У гонитві за знижками можна не встигнути забронювати тур на бажані дати.

Туристи повинні бути готовими до вильоту уже “завтра”, розповіла експерт Олена Станкевич.

Бувають випадки, коли рейс відправляється за кілька годин з моменту бронювання. Отже, якщо ви захотіли гарячий тур – пакуйте валізу звечора.

Найпопулярніші готелі за кордоном зазвичай користуються підвищеним попитом серед туристів і вже за два-три тижні можуть оголосити stop-sale на певні дати. Тому, якщо туристи бажають забронювати тур у конкретний готель, то робити це потрібно заздалегідь. В іншому випадку тур доведеться обирати в готель, який на момент бронювання буде мати вільні кімнати.

Чи є альтернатива “гарячим турам”?

Альтернативою “гарячим турам” є раннє бронювання, яке дає можливість отримати вигоду до 40% на проживання у готелі. Завдяки чому загальна вартість туру буде досить привабливою, пояснює Олена Станкевич.

Бронюючи тур заздалегідь, є можливість не тільки заощадити власний бюджет, але й отримати максимально широкий вибір готелів.

“Особливу увагу зверну на бронювання турів в період травневих свят. Цьогоріч з 27 квітня по 1 травня країна відпочиватиме. Попит на тури зросте, а вірогідність “гарячих” буде зведена до мінімуму. Уже зараз забронювати бажаний готель на вказані дати досить складно, тому рекомендую не відкладати планування відпустки.”

Отож, у всьому є свої плюси і мінуси. Гарячі тури – це не так вже й погано. Адже можна подорожувати дешево і часто. Головне мати бажання, гроші і вміти відкладати все на пізніше, бо відпустка ж не зачекає.

Алла Гичка

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи варто їхати в автобусний тур.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.