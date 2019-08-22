Гарячі тури: купувати чи не варто?

“Любите відпочивати? Навчіться швидко курорт обирати” – таким мав би бути девіз туроператорів, які пропонують вам швидкі відпустки за копійки, тобто “гарячі тури”.
Там немає часу на роздуми. Все, що потрібно – це паспорт і гроші, а інше вам організують. Однак, чи завжди все так класно, як нам розповідають? Дізнаєтесь нижче у матеріалі Ранку у Великому Місті.
Чому тури називають “гарячими”?
Існують чартерні авіарейси – це посезонні рейси або їх ще називають одиничними. Їх спеціально замовляє туроператор в авіакомпанії, щоб відправити вас у відпустку.
А чому тури називають “гарячими”, пояснила директор з маркетингу одного з туристичних операторів Олена Станкевич.
“Якщо за кілька днів до вильоту кількість вільних місць на чартерних авіарейсах є більшою за прогнозований попит, то замовник рейсу знижує вартість квитків, а відповідно і турів, з метою стимулювання продажів”.
Простіше кажучи, туроператор просто не встиг продати всі квитки на рейс, і тому віддає їх майже задарма, щоб не вийти в мінус.
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Плюси “гарячих турів”
- Можна придбати тур задешево.
- Не потрібно «паритись» за квитки.
- Готель – вам уже підібрали.
- Навіть за їжу подбали.
- Незапланована відпустка – це завжди добре.
Все так звабливо звучить, то чому б не поїхати? Аби не кілька АЛЕ.
Мінуси “гарячих турів”
- У гонитві за знижками можна не встигнути забронювати тур на бажані дати.
- Туристи повинні бути готовими до вильоту уже “завтра”, розповіла експерт Олена Станкевич.
- Бувають випадки, коли рейс відправляється за кілька годин з моменту бронювання. Отже, якщо ви захотіли гарячий тур – пакуйте валізу звечора.
- Найпопулярніші готелі за кордоном зазвичай користуються підвищеним попитом серед туристів і вже за два-три тижні можуть оголосити stop-sale на певні дати. Тому, якщо туристи бажають забронювати тур у конкретний готель, то робити це потрібно заздалегідь. В іншому випадку тур доведеться обирати в готель, який на момент бронювання буде мати вільні кімнати.
Чи є альтернатива “гарячим турам”?
Альтернативою “гарячим турам” є раннє бронювання, яке дає можливість отримати вигоду до 40% на проживання у готелі. Завдяки чому загальна вартість туру буде досить привабливою, пояснює Олена Станкевич.
Бронюючи тур заздалегідь, є можливість не тільки заощадити власний бюджет, але й отримати максимально широкий вибір готелів.
“Особливу увагу зверну на бронювання турів в період травневих свят. Цьогоріч з 27 квітня по 1 травня країна відпочиватиме. Попит на тури зросте, а вірогідність “гарячих” буде зведена до мінімуму. Уже зараз забронювати бажаний готель на вказані дати досить складно, тому рекомендую не відкладати планування відпустки.”
Отож, у всьому є свої плюси і мінуси. Гарячі тури – це не так вже й погано. Адже можна подорожувати дешево і часто. Головне мати бажання, гроші і вміти відкладати все на пізніше, бо відпустка ж не зачекає.
Алла Гичка
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи варто їхати в автобусний тур.
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