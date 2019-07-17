Незвичайні місця Таїланду, які має відвідати кожен турист

Таїланд – це райське королівство на іншому краю світу. Пляжі, як з реклами, пальми, кокоси, тони фруктів і океан задоволення, принаймні так кажуть. І щоб дізнатися правду, журналістка Ранку у Великому Місті Вероніка Давиденко вирушила туди сама і розповіла про кращі місця Таїланду.

Острів Ко Тао

Ко Тао – малесенький острів у Сіамській затоці. У перекладі з тайської означає острів черепах. Та, на жаль, черепах там не знайшлося.

Одні кажуть, що раніше там їх було дуже багато, інші ж впевнені, що острів так називається, бо з висоти пташиного польоту він нагадує черепаху.

Сьогодні ж Ко Тао більше нагадує острів дайверів.

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Одне з улюблених місць туристів на Ко Тао – оглядовий майданчик Джон Сьюен, та дійти туди – ціле випробування.

Стежина не протоптана, лише каміння та натягнутий канат, аби не впасти.

Тому, якщо вам доведеться підійматися вгору, обов’язково одягніть комфортний одяг та візьміть зручне закрите взуття.

Підніматися недовго, всього лиш 15-20 хвилин.

Назвати краєвид вражаючим – не сказати нічого. Жодна камера у світі не передасть масштабу картинки.

Вхід на оглядовий майданчик – 100 бат (майже 84 гривні). І ціна того однозначно варта. Ко Тао – найзатишніший з усіх побачених острів.

Таїланд – країна контрастів, місце, що наповнює враженнями, куточок раю, у якому має побувати кожен.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому варто поїхати на відпочинок у Таїланд.

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