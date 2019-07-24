Хто українцям підсовує фальшиві гроші

В Україні все частіше зустрічаються випадки, коли підсувають фальшиві гроші замість справжніх. І щоб ви не потрапили у подібну ситуацію, журналісти Ранку у Великому Місті розповіли, як захистити власні кошти.

Хто і де підсовує фальшиві гроші

Шахраї ходять по багатоквартирних будинках, кажуть, що у країні фінансова реформа і треба міняти гроші.

Люди вірять і віддають свої збереження та натомість забирають фальшиві купюри.

А от бабусі з Одеси поштарка принесла пенсію з несправжніх грошей. Виявила вона це, коли прийшла в банк, аби проплатити комунальні послуги.

Звичайно, фальшивку в бабці забрали, та компенсацію вона навряд чи отримає.

Адже довести, що гроші справді принесла поштарка – практично неможливо.

Але спробувати варто. Потрібно подати цивільний позов до суду і, можливо, поштарка поверне все з власної кишені.

Ситуація №2

Щодня ми з вами ризикуємо потрапити на такий самий гачок, коли купуємо продукти чи передаємо гроші в транспорті.

– Найбільше фальшивих грошей є в тих місцях, де найменший контроль за їх якістю. Це, як правило, буває в точках швидкого харчування, на ринках, і навіть на автозаправках, – розповів фінансовий експерт Олег Пендзин.

Найчастіше якісно підроблюють купюри у 100 та 500 гривень. Рідше фальсифікують банкноти номіналом 200 та 50 гривень.

Будьте обережні, коли міняєте валюту. Користуйтеся послугами великих банків, а не послугами валютниць на вулиці.

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Якщо ви раптом виявили в себе дивні купюри, обов’язково зверніться до поліції, а потім до банку.

Таким чином ви знімете з себе підозру під час розслідування справи.

Не хочете отримати фальшивку? Користуйтеся банківськими картками, а не готівкою.

Звісно, від підробок ми не застраховані, але ви можете знизити ризики, якщо скористаєтесь нашими порадами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про небезпечний відпочинок за кордоном.

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