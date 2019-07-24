Хто українцям підсовує фальшиві гроші

В Україні все частіше зустрічаються випадки, коли підсувають фальшиві гроші замість справжніх. І щоб ви не потрапили у подібну ситуацію, журналісти Ранку у Великому Місті розповіли, як захистити власні кошти.
Хто і де підсовує фальшиві гроші
Шахраї ходять по багатоквартирних будинках, кажуть, що у країні фінансова реформа і треба міняти гроші.
Люди вірять і віддають свої збереження та натомість забирають фальшиві купюри.
А от бабусі з Одеси поштарка принесла пенсію з несправжніх грошей. Виявила вона це, коли прийшла в банк, аби проплатити комунальні послуги.
Звичайно, фальшивку в бабці забрали, та компенсацію вона навряд чи отримає.
Адже довести, що гроші справді принесла поштарка – практично неможливо.
Але спробувати варто. Потрібно подати цивільний позов до суду і, можливо, поштарка поверне все з власної кишені.
Ситуація №2
Щодня ми з вами ризикуємо потрапити на такий самий гачок, коли купуємо продукти чи передаємо гроші в транспорті.
– Найбільше фальшивих грошей є в тих місцях, де найменший контроль за їх якістю. Це, як правило, буває в точках швидкого харчування, на ринках, і навіть на автозаправках, – розповів фінансовий експерт Олег Пендзин.
Найчастіше якісно підроблюють купюри у 100 та 500 гривень. Рідше фальсифікують банкноти номіналом 200 та 50 гривень.
Будьте обережні, коли міняєте валюту. Користуйтеся послугами великих банків, а не послугами валютниць на вулиці.
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Якщо ви раптом виявили в себе дивні купюри, обов’язково зверніться до поліції, а потім до банку.
Таким чином ви знімете з себе підозру під час розслідування справи.
Не хочете отримати фальшивку? Користуйтеся банківськими картками, а не готівкою.
Звісно, від підробок ми не застраховані, але ви можете знизити ризики, якщо скористаєтесь нашими порадами.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про небезпечний відпочинок за кордоном.
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