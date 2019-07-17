Небезпечний відпочинок за кордоном: як вберегти себе

З травня місяця 13 наших співвітчизників загинули в Анталії – одному з найпопулярніших серед українців турецьких регіонів. Про це повідомив Консул України в Анталії В’ячеслав Хоменко.

В основному це люди похилого віку, які приїхали сюди на відпочинок і не розрахували впливу кліматичних умов на стан їхнього здоров’я. Перша з причин – серцеві напади. Також є кілька літніх людей, які зайшли в море і потонули. Є люди, які приїхали сюди на лікування і, на жаль, не витримали медичних процедур.

За словами консула, деякі українці померли під час загадкових обставин. Нині щодо цих випадків ведеться слідство.

Проте переважна більшість смертей на відпочинку сталась через нехтування правилами безпеки. Нерідко через вживання алкоголю.

Правила безпеки на відпочинку

Лікарі радять не знаходитися під прямими променями сонця з 11 до 15 години дня.

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Любителям засмаги потрібно зважати на те, що вплив ультрафіолету на шкіру має накопичувальний характер.

Тому використовуйте сонцезахисний крем високого ступеня захисту від ультрафіолету.

Дбайте про те, щоб із собою були медичні засоби першочергової необхідності.

– Засоби, які допоможуть вилікувати опіки сонячні. Ліки при різних кишкових інфекціях, адже вони дуже поширені в Єгипті та Турції. Беріть сорбенти й антисептики. І на випадок травм мати бинти, джгути та засоби для зупинки кровотечі, – розповів голова всеукраїнської спілки парамедиків Ярослав Вус.

Перед поїздкою обов’язково застрахуйте свій відпочинок. Бо в стандартний комплект документів турфірм входить лише базовий страховий поліс. На екстремальний відпочинок він не поширюється.

Будьте обережними під час відпочинку. Особливо, якщо ви знаходитеся закордоном.

У випадку кризових ситуацій, звертайтеся до страховиків або в консульство України. Їхня адреса та телефон завжди приходить вам у смс-повідомленні, коли перетинаєте кордон.

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