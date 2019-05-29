Як хакери крадуть наші гроші через інтернет | прості схеми шахраїв

Сьогодні, щоб поцупити гроші, злочинцям не треба красти гаманця. На нас полюють в інтернеті, коли ми розраховуємось карткою через електронні платіжні системи.

Як вберегти гроші від хакерів-шахраїв?

Ніколи не здійснюй фінансові операції на сайтах, які не мають протоколу захищеності.

«Там де три www, у рядку зліва має бути замочок. Це означає, що формат https – захищений протокол. Якщо його немає – це ризик», – розповів експерт із інформаційної безпеки Костянтин Корсун.

Не вказуй в анкетах, які заповнюєш у магазинах чи інших місцях, свій мобільний номер та пошту, які прив’язані до банківського рахунку.

Хакери, маючи ці дані, можуть легко отримати доступ до необхідних паролів, навіть до кредитки.

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До речі, хакери-профі можуть поцупити гроші прямо з рахунків у банку. І такі випадки в Україні вже були.

Системи захисту в наших фінансових установах досить слабкі. А все тому, кажуть експерти, що власники багатьох українських банків економлять на кібербезпеці.

Як зрозуміти, що банк захищений від кібершахраїв?

Обирай великий банк із перевіреною репутацією. У нього система безпеки має бути сильніша, ніж у маленьких фінансових установах.

«Перед тим, як вкладати гроші в банк, подивись фінансові результати банку. Наскільки він отримує прибуток? У якому рейтингу знаходиться? Наскільки надійний із точки зору експертів та аналітиків?», – рекомендує фінансовий експерт Олег Пендзин.

Скористайся порадами наших експертів і захисти свої гроші від хакерів.

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