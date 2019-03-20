Екстрасенси-шахраї: як з українців виманюють гроші

Уся правда про шахрайські схеми, в яких задіяні відомі екстрасенси.

Аферисти видають себе за екстрасенсів

У Києві правоохоронці викрили шахраїв, які називалися відомими екстрасенсами. Схема проста: вони, прикриваючись іменами відомих магів, консультували людей через сайт та по телефону.

Зовні афера виглядає так: шахраї наживаються на довірливих людях і на чесному імені екстрасенсів.

Створили фейковий сайт з фото іменитих віщунів та кол-центр. Телефонуєте, а трубку підіймає такий самий несправжній екстрасенс або його чисельні помічники. Звісно, за гроші.

Справжні екстрасенси причетні до афери?

Дмитро Дульський – екстрасенс та учасник містичних телевізійних шоу. Каже, останнім часом афера з шахрайським кол-центром набирає обертів.

«Переконаний, що екстрасенс усе знав. Як правило, використовують навіть не фото відомого екстрасенса, а знімають відео, на якому він відповідає на питання людей», – розповів екстрасенс Дмитро Дульський.

Отож, виходить, що провидці тут зовсім не жертви з заплямованою репутацією, а співучасники. І вони в долі з аферистами.

«Викачують з людей гроші. Причому суми колосальні. Іноді люди навіть беруть великі кредити. Передзвонюють своїм клієнтам, починають погрожувати, вимагають гроші. Суми і обороти подібних кол-центрів можуть бути мільйонними», – додав Дмитро Дульський.

Екстрасенс каже, що його колеги на цьому добряче підіймають грошенят. Знає напевно, бо і йому пропонували такий бізнес. Сайти з фейковими фото – лише замилювання очей правоохоронцям.

Головна мета шахраїв – транслювання відеоконсультацій екстрасенсів на закордонних кабельних каналах.

Жертвами схожих афер стають жителі країн Прибалтики, Німеччини, Італії, Кіпру. А справжніх організаторів екстрасенсорної мафії так просто не дістати навіть кращим спецслужбам.

Насправді в таких кол-центрах працюють спеціально навчені люди. Найчастіше з освітою психолога, які вміло натискають на слабкі місця людей.

Не приймайте рішення зненацька. І пам’ятайте, ваше життя залежить не від екстрасенсів, а від вас.

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