Екстрасенси-шахраї: як з українців виманюють гроші

Уся правда про шахрайські схеми, в яких задіяні відомі екстрасенси.
Аферисти видають себе за екстрасенсів
У Києві правоохоронці викрили шахраїв, які називалися відомими екстрасенсами. Схема проста: вони, прикриваючись іменами відомих магів, консультували людей через сайт та по телефону.
Зовні афера виглядає так: шахраї наживаються на довірливих людях і на чесному імені екстрасенсів.
Створили фейковий сайт з фото іменитих віщунів та кол-центр. Телефонуєте, а трубку підіймає такий самий несправжній екстрасенс або його чисельні помічники. Звісно, за гроші.
Справжні екстрасенси причетні до афери?
Дмитро Дульський – екстрасенс та учасник містичних телевізійних шоу. Каже, останнім часом афера з шахрайським кол-центром набирає обертів.
«Переконаний, що екстрасенс усе знав. Як правило, використовують навіть не фото відомого екстрасенса, а знімають відео, на якому він відповідає на питання людей», – розповів екстрасенс Дмитро Дульський.
Отож, виходить, що провидці тут зовсім не жертви з заплямованою репутацією, а співучасники. І вони в долі з аферистами.
«Викачують з людей гроші. Причому суми колосальні. Іноді люди навіть беруть великі кредити. Передзвонюють своїм клієнтам, починають погрожувати, вимагають гроші. Суми і обороти подібних кол-центрів можуть бути мільйонними», – додав Дмитро Дульський.
Екстрасенс каже, що його колеги на цьому добряче підіймають грошенят. Знає напевно, бо і йому пропонували такий бізнес. Сайти з фейковими фото – лише замилювання очей правоохоронцям.
Головна мета шахраїв – транслювання відеоконсультацій екстрасенсів на закордонних кабельних каналах.
Жертвами схожих афер стають жителі країн Прибалтики, Німеччини, Італії, Кіпру. А справжніх організаторів екстрасенсорної мафії так просто не дістати навіть кращим спецслужбам.
Насправді в таких кол-центрах працюють спеціально навчені люди. Найчастіше з освітою психолога, які вміло натискають на слабкі місця людей.
Не приймайте рішення зненацька. І пам’ятайте, ваше життя залежить не від екстрасенсів, а від вас.
Нагадаємо, раніше ми розповідали: Шахраї віджимають квартири українців: як захиститися?
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