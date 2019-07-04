Лайфхаки з олією: що працює, а що – ні?

Журналісти Ранку у Великому Місті перевірили найцікавіші лайфхаки з олією та з’ясували, які з них працюють, а які – ні.

ПРОБЛЕМА: ЕТИКЕТКА ВИРІШЕННЯ: ОЛІЯ

Потрібно з чогось здерти етикетку а вона не здирається? Або залишає клейкі сліди? Кажуть олія допоможе впоратися з цими незручностями!

Змочіть ватний спонжик олією. Прикладіть до етикетки або до клею, який залишився. Трохи потримайте. Починайте терти. Тріть добре!

Наклейка трохи віддирається, але від води був би такий самий результат. Єдине, з чим допомагає олія – забрати клейкі місця, які залишаються від етикетки. Саму етикетку відірвати за допомогою олії важко.

ВЕРДИКТ: НЕ ПРАЦЮЄ

ПРОБЛЕМА: М’який сир не треться Вирішення: Олія

Потрібно натерти багато сиру, а він надто м’який і важко дається? І тут допоможе впорати олія, принаймні так обіцяють.

Змочіть серветку в олії. Протріть серветкою терку. Слідкуйте, щоб папір не порвався та не залишився на терці. Тепер натирайте сир!

Здається нічого не змінилося. Сир все одно погано треться.

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ВЕРДИКТ: НЕ ПРАЦЮЄ

ПРОБЛЕМА: СУПЕРКЛЕЙ НА ПАЛЬЦЯХ ВИРІШЕННЯ: ОЛІЯ

Суперклей часто не лише допомагає щось склеїти, але й на пальцях залишається! Кажуть, олія і з цим впорається. Для експерименту ми ризикнемо своїми пальцями та склеїмо їх.

Добряче змочіть приклеєні пальці олією. Втирайте олію в шкіру, де ляпнув клей.

Пальці таки розклеїлися. Було не боляче. Це вселило надію. Далі потрібно в місця де залишився клей втирати олію і ніби зішкрібати її нігтями. Але з цим вже олія не впоралася. Залишки клею таки залишились на пальцях.

ВЕРДИКТ: НЕ ПРАЦЮЄ

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як висушити одяг за 5 хвилин.

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