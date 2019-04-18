Як висушити одяг за 5 хвилин?

Буває так, що закінчилися всі чисті речі, а ті, які випрані – ще мокрі. Тому журналісти Ранку у Великому Місті взялися вирішувати цю «вічну» проблему і перевірили чи працюють лафхаки.

Проблема: мокрий одяг Вирішення: мікрохвильова піч

Розкладіть мокру одежину на тарілці. Поставте у мікрохвильову піч на 5 хвилин. За інструкцією потрібно саме 5 хвилин. Але якщо одяг лишиться дещо вологим, можна додати ще кілька хвилин.

Скажемо чесно, джинси ми навряд чи так висушимо, але для невеличких речей – те, що треба.

Вердикт: працює

Звичайний рушник і праска – ваші рятівники, пишуть в Інтернеті. Але ми не віримо, а беремося перевіряти!

Проблема: мокрий одяг Вирішення: рушник + праска

Розкладіть мокру річ на сухий рушник. Скрутіть його з мокрою майкою в «рулетик». А потім викрутіть. Потім розкладіть мокру річ на рушник та пропрасуйте з обох боків.

Вердикт: працює

Хто б міг подумати, що за 5-7 хвилин можна повністю висушити одяг. Не вірте всьому, що пишуть в Інтернеті, вірте нам. Ми перевіримо!

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