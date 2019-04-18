Як висушити одяг за 5 хвилин?

Буває так, що закінчилися всі чисті речі, а ті, які випрані – ще мокрі. Тому журналісти Ранку у Великому Місті взялися вирішувати цю «вічну» проблему і перевірили чи працюють лафхаки.
Проблема: мокрий одяг
Вирішення: мікрохвильова піч
Розкладіть мокру одежину на тарілці. Поставте у мікрохвильову піч на 5 хвилин. За інструкцією потрібно саме 5 хвилин. Але якщо одяг лишиться дещо вологим, можна додати ще кілька хвилин.
Скажемо чесно, джинси ми навряд чи так висушимо, але для невеличких речей – те, що треба.
Вердикт: працює
Звичайний рушник і праска – ваші рятівники, пишуть в Інтернеті. Але ми не віримо, а беремося перевіряти!
Проблема: мокрий одяг
Вирішення: рушник + праска
Розкладіть мокру річ на сухий рушник. Скрутіть його з мокрою майкою в «рулетик». А потім викрутіть. Потім розкладіть мокру річ на рушник та пропрасуйте з обох боків.
Вердикт: працює
Хто б міг подумати, що за 5-7 хвилин можна повністю висушити одяг. Не вірте всьому, що пишуть в Інтернеті, вірте нам. Ми перевіримо!
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