Как правильно открывать и есть устрицы: советы и лайфхаки

Как выбрать устрицы, как их правильно открывать и есть, с какими напитками они лучше всего сочетаются? С такими вопросами сталкивается каждый, кто решил впервые попробовать этот изысканный деликатес.

Журналисты Утра в Большом Городе собрали лучшие советы и лайфхаки, которые помогут разобраться во всех тонкостях употребления устриц.

Чем полезны устрицы?

Устрицы – один из самых сильных афродизиаков. Причем, как для мужчин, так и для женщин. Они содержат рекордное количество цинка, который повышает либидо. А ещё являются источником допамина – гормона, который отвечает за удовольствие. В том числе – и сексуальное.

Эти дары моря содержат аргинин. Эта уникальная аминокислота способна превратить любую женщину в настоящую красавицу. Она способствует росту волос, повышает тонус кожи и даже разглаживает морщины.

Устрицы выводят из организма вредный холестерин. Благодаря этому они – отличная профилактика атеросклероза сосудов.

Как выбрать устрицы?

Считается, что есть устрицы желательно только в те месяцы, в названии которых есть буква “Р”. Таким образом, включать этот деликатес в свой рацион нужно только с сентября по март. Это связано с тем, что в остальные месяцы года у устриц наступает период размножения. И это плохо сказывается на вкусе моллюсков.

В магазине устрицы должны храниться во льду или в специальном аквариуме.

Внимательно осмотрите раковину устрицы. Она должна быть плотно закрытой, без повреждений и трещин. Если между створками есть хоть небольшая щель, есть моллюска опасно.

Оцените запах раковины. Она должна приятно пахнуть морской свежестью водорослями.

Как правильно открыть устрицу?

Чтобы открывать устрицы правильно, существует устричный нож с ограничителем и специальная кольчужная перчатка.

На левую руку наденьте печатку и возьмите ею устрицу. Держите ее так, чтобы плоская створка была сверху. Вставьте нож между створками и поворачивайте, пока не услышите щелчок.

После этого аккуратно проведите лезвием ножа в центре устрицы, чтобы подрезать мышцу, которая держит створки.

После этого осторожно откройте устрицу. При этом следите, чтобы из нее не вытек сок.

Промывать устрицу не нужно.

Как открыть устрицу в домашних условиях?

Поскольку устричный нож и кольчужная перчатка стоят недешево, покупать их стоит, только если вы едите моллюсков ежедневно.

Ведь в домашних условиях устрицу можно открыть и без специальных приспособлений. И вы удивитесь, насколько это просто!

Тщательно помойте устрицы и выложите их на блюдо. Обильно полейте лимонным соком, обращая особое внимание на места смыкания створок. Подождите несколько минут. За это время кислота проникнет внутрь раковины – и она раскроется. Готово!

Как есть устрицы?

Полейте устрицу лимонным соком – если она свежая устрица, то сожмется от кислоты.

Затем специальным ножом отсоедините мясо от раковины и выпейте содержимое одним глотком.

Также можно извлечь мясо устрицы при помощи специальной вилочки, а сок из раковины выпить отдельно.

Кстати, гурманы рекомендуют не жевать устриц, а глотать их целиком. Однако стоит попробовать оба варианта их употребления – и выбрать тот, который больше понравится именно вам.

С чем подавать устрицы?

Блюдо со свежими устрицами традиционно сервируют лимоном, без которого невозможно представить себе это блюдо.

Не забудьте и о напитках: вкус моллюсков идеально оттеняют белое или розовое вино, а также – шампанское.

Напомним, ранее мы рассказывали, как нарезать ананас.

Алина Литвиненко

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