Лайфхаки з милом, які варто спробувати

Не знаєте, що робити із залишками мила? Ми знайшли корисні поради в Інтернеті та вирішили їх перевірити.
ПРОБЛЕМА: ЗАПІТНІЛЕ ДЗЕРКАЛО
ВИРІШЕННЯ: МИЛО
Берете шматок мила та натираєте ним все дзеркало. Сухе мило важко втирати, на дзеркалі можуть лишитися шматочки. Їх потрібно витерти мокрим паперовим рушником, а потім протерти насухо. Дзеркало буде, м’яко кажучи, брудним, однак не будуть запотівати.
ВЕРДИКТ: ПРАЦЮЄ
ПРОБЛЕМА: ТУПИЙ НІЖ
ВИРІШЕННЯ: ГОСПОДАРСЬКЕ МИЛО
Просто ріжте тупим ножом господарське мило. Від цього він начебто має нагостритися. Лайфхак сумнівний. І як виявилось, неуспішний. Результат – ніж ковзає, а не гостриться.
ВЕРДИКТ: НЕ ПРАЦЮЄ
ПРОБЛЕМА: БЛИСКАВКА, ЩО ЗАЇДАЄ
ВИРІШЕННЯ: МИЛО
Візьміть шматок мила і натріть з обох боків блискавку. Результат – блискавка легко застібається. Єдиний мінус – залишаються сліди від мила.
ВЕРДИКТ: ПРАЦЮЄ
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