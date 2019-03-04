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ICTV / Ранок / Лайфхаки з милом, які варто спробувати / 04.03.2019 09:17

Лайфхаки з милом, які варто спробувати

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Не знаєте, що робити із залишками мила? Ми знайшли корисні поради в Інтернеті та вирішили їх перевірити. 

ПРОБЛЕМА: ЗАПІТНІЛЕ ДЗЕРКАЛО 

ВИРІШЕННЯ: МИЛО 

Берете шматок мила та натираєте ним все дзеркало. Сухе мило важко втирати, на дзеркалі можуть лишитися шматочки. Їх потрібно витерти мокрим паперовим рушником, а потім протерти насухо. Дзеркало буде, м’яко кажучи, брудним, однак не будуть запотівати.

ВЕРДИКТ: ПРАЦЮЄ 

ПРОБЛЕМА: ТУПИЙ НІЖ 

ВИРІШЕННЯ: ГОСПОДАРСЬКЕ МИЛО

Просто ріжте тупим ножом господарське мило. Від цього він начебто має нагостритися. Лайфхак сумнівний. І як виявилось, неуспішний. Результат – ніж ковзає, а не гостриться.

ВЕРДИКТ: НЕ ПРАЦЮЄ

ПРОБЛЕМА: БЛИСКАВКА, ЩО ЗАЇДАЄ 

ВИРІШЕННЯ: МИЛО 

Візьміть шматок мила і натріть з обох боків блискавку. Результат – блискавка легко застібається. Єдиний мінус – залишаються сліди від мила.

ВЕРДИКТ: ПРАЦЮЄ

Також дивіться: Як обрати якісне вершкове масло|Прості методи перевірки 

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Теги: лайфхаки, мило
04.03.2019 09:17
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