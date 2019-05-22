Як вивести пляму від воску |лайфхак

Часом буває, що запалена свічка стає причиною плям від воску. А от як їх вивести – питання складне. Тому Ранок у Великому Місті спеціально для тебе знайшов і перевірив лайфхаки.

Праска та паперові рушнички – найкращий спосіб вивести плями від воску. Принаймні так пишуть в інтернеті, а нам залишається лише перевірити!

Проблема: плями від воску Вирішення: паперові рушнички + праска

Відірви паперовий рушничок, щоб він повністю покрив заплямовану ділянку. А потім поверху попрасуй. Віск розплавиться та залишається на паперовому рушничку.

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Коли рушничок повністю просочиться воском, заміни його і повтори процедуру, поки заплямоване місце не стане чистим.

Вердикт: працює

Якщо тканина делікатна, то краще розтопити віск феном та зчистити його щіткою. В інтернеті пишуть, що пара дбайливо розтопить віск.

Проблема: плями від воску Вирішення: господарське мило

Змочи мило та тканину, на якій пляма, у воді. Тоді натирай милом пляму від воску. Попери, висуши і готово – плями як і не було.

Вердикт: працює

Найкращий спосіб позбутися плями від воску – паперові рушнички з праскою. Господарське мило теж хороший помічник, але диван чи килим ним не відпереш. І не вірте всьому, що пишуть в інтернеті, вірте нам.

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