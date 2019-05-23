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ICTV / Ранок / Тюльпан на вагу золота: як Нідерланди заробляють на квітах / 23.05.2019 16:03

Тюльпан на вагу золота: як Нідерланди заробляють на квітах

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Нідерланди – країна, яка вирощує та продає тюльпанів найбільше в світі. Зараз в Амстердамі пік цвітіння тюльпанів, а тому продавці та покупці не дрімають. Тюльпани – незмінний символ Нідерландів.

Передмістя Амстердаму усіяне різнокольоровими квітами. На 32 гектарах розміщується понад 7 мільйонів квітів.

Як тюльпани з’явились у Нідерландах

Існує думка, що саме Нідерланди – це батьківщина тюльпанів, але насправді ці квіти потрапили туди з Османської імперії, нині це Туреччина, ще у XVI столітті. Згодом тюльпани стали настільки популярними, що бідняки періодично залазили в чужі сади, аби поцупити цибулину тюльпана, а заможні персони готові були заплатити за одну квітку аж кілограм золота.

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Вже тоді з’явились перші біржі тюльпанів, а квітами можна було розраховуватись в якості валюти.

Тюльпанові аукціони

В Амстердамі кожного ранку збираються азартні гравці. Вони роблять ставки на аукціоні квітів. Лот виграє той покупець, який запропонує найнижчу ціну.

У середньому за тюльпан просять до 15 центів, трохи більше 4 гривень. За одну ж розу, наприклад, треба заплатити 20 євроцентів.

А потім виграні лоти, тобто тюльпани, роз’їжджаються по всьому світу, щоб ми з вами могли купити букет для своїх коханих.

Окрім Нідерландів, найбільшим покупцем тюльпанів є Німеччина. Купують на цьому аукціоні також квіти для США, Канади та Росії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якої якості освіта в Нідерландах.

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Теги: Амстердам, Нідерланди, Олексій Кобзар
23.05.2019 16:03
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