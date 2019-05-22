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ICTV / Ранок / Зарплати, ціни на одяг та техніку: українка розповіла про життя в Еквадорі / 22.05.2019 13:15

Зарплати, ціни на одяг та техніку: українка розповіла про життя в Еквадорі

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Еквадор – далека і маловідома країна, яка простягається посередині Землі. Українка Алла вже 6 років там живе, і вже розповіла Ранку у Великому Місті про життя за кордоном.

Зарплата в Еквадорі

Коли людина обирає країну для еміграції, то цікавиться заробітною платнею. Емігрантка Алла розповіла, що еквадорці можуть заробляти по 5 тисяч доларів на місяць та навіть цього не вистачає на життя, каже, мешканці потсійно жаліються на нестачу грошей.

«Тут є величезні сім’ї по 20 людей. Але в такій родині може працювати лише 2-3 людини, інші ж будуть жити на їх зарплату», – розповіла українка.

Продукти в Еквадорі

Алла вже досить давно в Еквадорі, тому встигла вивчити місцевий харчовий ринок. Знає, де краще купувати продукти.

Втім, іноді навіть досвідчене око й перевірений продавець можуть підвести. Не підводять лише фруктові дерева й океанські глибини.

«В Еквадорі немає стандартів якості. Сьогодні ти можеш купити густу сметану, а завтра той же виробник продасть тобі замість неї водичку», – поділилась Алла.

Ціни на одяг і техніку

У містечку, де живе українка, завжди літо – і це добре для гаманця. Адже не доводиться витрачатись на теплий верхній одяг і взуття.

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А от щодо іншого одягу, то ціни не надто відрізняються від українських. Штани, брюки, джинси – будуть коштувати близько 40 доларів, блузки – 50, каже українка.

А от якісні телефони та планшети – це те, що Алла й досі не знайшла в Еквадорі. Дівчина радить купувати техніку за межами країни.

Але навіть там це дороге задоволення. І справа не стільки у вартості товару,  скільки у  вартості доставки.

А вона може обійтись у кілька разів дорожче, ніж товар. До того ж, замовлення можна й не дочекатись, бо, як каже Алла, пошта в Еквадорі просто жахлива.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як живуть українці в Еквадорі

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Теги: Анна Мещерякова, Еквадор, емігранти, закордон
22.05.2019 13:15
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