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ICTV / Ранок / Чому в Малайзії не можна прийти до сусіда без попередження? / 15.05.2019 15:45

Чому в Малайзії не можна прийти до сусіда без попередження?

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Азія – найбільша частина світу. Одна з найрозвинутіших країн Азії – це Малайзія. Українець Артем разом із дружиною та маленькою донькою майже 2 роки там живуть. Пара розповіла про життя після переїзду.

У Малайзії ідеальні дороги, громадський транспорт на будь-який смак та хмарочоси, верхівки яких просто губляться в хмарах. В одному з таких живе родина наших земляків.

«Ціни на нерухомість тут трохи вищі, ніж у Києві, але споруди зовсім іншої якості», – розповів герой сюжету.

Малайська столиця Куала-Лумпур нещодавно забудована багатоповерхівками. Артем, наприклад, живе в будинку, якому лише 4 роки. Українець каже, що кожна така багатоповерхівка – це свій окремий світ, у який чужака не впустять.

«Це окрема держава. В’їзд обов’язково охороняється охоронцем. Входи виробляються з картами та чіпами. Навіть на ліфті ти не піднімешся на чужий поверх», – поділився Артем.  

У житловий будинок можна зайти лише по картці

Загублену картку можна відновити за 12,5 доларів у менеджера. У кожного мешканця кондомініуму є власна картка, яка пускає лише на свій поверх, а от потрапити до сусіда можна лише особисто з ним та за його карткою.

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Щоб запросити гостя – треба зустріти його на охороні або зареєструвати через спеціальний мобільний додаток. Так само, через додаток, можна замовити їжу або послугу.

У кожному домі є поверхи з розвагами

Незважаючи на поверхи, які розділяють мешканців кондомініуму, є дещо, що їх об’єднує – спільний поверх із розвагами, де є басейн та спортивна зала.

«У нашому домі є міні-кінотеатр, ігрова кімната з більярдним і тенісним столом. Є спеціальна кімната для прийому гостей, яку можна орендувати, є дитячий майданчик. У інших ми бачили тенісні корти, корти для бадмінтону і сквошу, різного рівня споруди і конструкції, барбекю-зони», – додав Артем.

Коли Малайзія переживала велику реконструкцію, будували хмарочоси, влада подбала й про власників авто, аби в кожному кондомініумі побудували парковки.

Оренда квартири в будинках з надійною охороною і цілим поверхом розваг – коштує не дорожче, ніж у Києві. І це за величезні, повністю мебльовані кімнати.

«Ми знімаємо квартиру за 450 доларів. За нашими мірками це двокімнатна квартира. По-перше, самі квартири більшого розміру, по-друге, кондомініум, в якому ми живемо, абсолютно новий», – розповів українець.

На комунальні послуги українці в Малайзії не надто витрачаються, здебільшого через те, що в країні завжди літо і страшні платіжки за опалення, як в Україні, їм не надсилають.

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Теги: Азія, Анна Мещерякова, емігранти, Малайзія
15.05.2019 15:45
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