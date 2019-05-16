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ICTV / Ранок / Скільки разів на тиждень французи їдять жаб’ячі лапки? / 16.05.2019 15:29

Скільки разів на тиждень французи їдять жаб’ячі лапки?

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Франція – країна, де зародилась висока кухня, а ранок починається з духмяної випічки.

Сьогодні журналіст Ранку у Великому Місті Олексій Кобзар шукатиме правду в міфах про французьку кухню.

Як часто французи їдять жаб’ячі лапки чи смажених равликів?

Чому французи воліють пообідати в ресторані чи перекусити на ходу, аніж приготувати обід вдома?

Та чи працює з французами система – сніданок з’їж сам, обідом поділись із товаришем, а вечерю віддай ворогові?

Що їдять французи на сніданок

Що приходить на думку, як тільки чуєш словосполучення французька кухня!? Різноманітні сири з пліснявою та без, безліч сортів вина, цибулевий суп.

Проте найголовніша страва на кожному столі французької родини – випічка: багети та круасани.

Середньостатистичний француз обов’язково починає свій ранок зі свіжого круасана. Кожна родина постійно ходить в одну й ту саму бланжері – тобто пекарню, де роками купує випічку.

Всього таких пекарень у Франції понад 35 тисяч, тобто кожна припадає на півтори тисячі мешканців.

Лише за один день у Франції з’їдають близько 32 мільйонів багетів, а круасанів – і того більше.

«Традиційний сніданок – це обов’язково круасан або щось подібне, кава і якісь солодощі», – розповідає українка Інна, яка живе у Франції.

Це ми звикли снідати максимально калорійно. Як кажуть у прислів’ї: сніданок з’їж сам! Французи такого не розуміють.

Навіть якщо у холодильнику завалялись приготовані страви – їх залишать до обіду.

Здорове харчування

«Французи харчуються не так, як звикли українці. Вони не люблять жирної їжі, надають перевагу чомусь більш легкому, овочевому», – говорить Діана, що живе в передмісті Парижа.

І взагалі – французи помішані на здоровому та правильному харчуванні. Мінімум жиру – та максимум користі. Менше шкідливих продуктів – більше овочів.

Жаб’ячі лапки

Наступне, що асоціюється з французькою кухнею – жаб’ячі лапки: смажені, запечені, тушковані… От тільки насправді – це лише замануха для туристів.

Насправді французи лише продають жаб’ячі лапки, але самі їх не їдять, розповідає українська емігрантка Інна.

Вечеря в ресторані

Вечори французи переважно проводять в кафе та ресторанах. Здебільшого вечеряють вони поза домом, щоб менше готувати.

Адже хочуть більше часу проводити з родиною та насолоджуватися життям, і менше – готувати.

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У передріздвяний час на площах французьких міст встановлюють сотні ярмарків. Тоді французи з кафе виходять на вулиці, а ресторанну їжу їм заміняє фастфуд.

Напівфабрикати з супермаркету

Французи з радістю проміняють час приготування їжі – на розваги чи саморозвиток. На допомогу тут приходять готові заморожені страви з супермаркетів.

«Щодня вони їдять досить просто. Намагаються досить швидко щось зробити, наприклад, купити приготоване, заморожене, щоб приготування зайняло не більше 10 хвилин», – розповідають українські емігранти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Японії їдять крекери з осами.

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Теги: Олексій Кобзар, подорожі, Франція
16.05.2019 15:29
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