Медицина у Франції: як працює медичне страхування за кордоном

Франція – країна, де роботодавці забезпечують своїх працівників медичною страховкою. Як вона працює, та скільки коштує одна ніч у французькій лікарні?

«Ті, хто працює офіційно, мають систему carte vitale. Така страховка покриває майже всі витрати на медичні послуги. Але спочатку треба потрапити до лікаря на прийом – а це справжній квест», – розповіла Наталя Крученик, яка живе в Парижі.

Емігрантка Наталя вже 10 років живе у Франції. Приїхала, щоб вдосконалити свою французьку мову, і вирішила залишитись. Зараз дівчина керує власною компанією і має кількох співробітників.

«Тут є система медичного страхування. Кожен місяць, якщо не ви, то роботодавець за вас платить. Це не є безкоштовно. Мені ця страховка обходиться 850 євро на рік», – зазначила Наталя.

Як працює медична страхова система у Франції?

Французькі компанії можуть, але не зобов’язані надавати працівникам страховку. Якщо її вартість покриває працедавець – вважайте пощастило. Переважно, вартість страховки ділять між собою і сплачують як робітник, так і компанія.

«Рентген, лікування зубів 100% покриває страховка. Тільки протези не беруться до уваги. Все решта: лікарні, госпіталі, операції, будь-які медичні втручання, консультації – все покривається», – прокоментувала емігрантка.

Як скористатися страховкою в медичному закладі?

Спочатку пацієнт сам сплачує гроші за консультацію лікаря. Сам купує собі пігулки, а потім, протягом 10 днів, вам на картку повертається 75% усіх сплачених коштів.

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Якщо ж хочете мати 100% відшкодування – треба придбати додаткову страховку. Краще купити страховку, адже навіть одна ніч у госпіталі коштує 680 євро за день.

От тільки на прийом до лікаря ще треба прорватися. Зазвичай, всі записуються через форму на сайті. Однак, це не означає, що показатися лікарю вдасться найближчим часом.

Візиту до лікаря вузької спеціалізації можна чекати інколи й кілька місяців.

На вулицях Франції, як і в Україні, дуже багато аптек. От тільки у Франції без рецепту можна придбати лише деякі препарати.

Самолікуванням там ніхто не займається. Система охорони здоров’я Франції – це добре налагоджений механізм. Усі мають страховки.

Українська медицина лише на початку реформ. А вже сьогодні у французів треба навчитись не займатись самолікуванням.

Якщо при перших проявах хвороби звертатися не до фармацевта, а до лікаря, то можна зберегти і гроші, і здоров’я, і дорогоцінний час.

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