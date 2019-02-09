Чому французи не купують собі автомобілі?

Франція – один із світових лідерів виробників автомобілів. Тут мало не кожен може дозволити собі купити автівку. А от платити за її обслуговування спроможні далеко не всі.

Люди справді пересідають з власних машин на громадський транспорт. Влада Франції робить все можливе аби спонукати людей до цього. Як не банально, але машина – це не розкіш, а лише засіб пересування. До того ж засіб, від якого легко можна відмовитись! І, на роботу доїхати, скажімо – на метро, а повернутись – міською електричкою.

«Транспорт дійсно для людей створений, дуже зручно ним користуватися. Це є дуже добре налагоджена система», – говорить Наталя Крученик, яка живе в Парижі.

Не рідкість – побачити в автобусі чи метро представників уряду, або, наприклад , когось зі знаменитостей. Чи навіть просто людей, одяг яких коштує дорожче самого автобуса. І дивного в цьому нічого немає. Просто якби усі вони виїхали власною автівкою – швидше за все просто не знайшли б вільного місця для парковки.

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У Києві муніципальних платних паркомісць небагато – трохи більше ніж 6 тисяч. Ще є приватні парковки. Та це ніщо у порівнянні з 600 тисячами автівок, що щодня виїжджають на дороги столиці. Проте в нас багато безкоштовних паркомісць. Ну як паркомісць, просто водії часто плутають проїжджу частину, смуги громадського транспорту або тротуари з легальною стоянкою, де машину залишити можна безкоштовно.

Побачити авто, кинуті на узбіччі в Парижі – просто нереально. Інакше – штраф та штрафмайданчик. Викласти доведеться до 300 євро. Щоб до столиці щодня приїздило менше машин – вартість парковки підвищують. Натомість, на під’їздах до Парижа, біля зупинок громадського транспорту та міських електричок кількість абсолютно безкоштовних парковок неспинно зростає.

«Чимало людей приїжджають до метро, залишають свою автівку на паркінгу, сідають на метро і їдуть у Париж», – розповідає мешканець передмістя Парижу Іван Лосєв.

Така система називається парк енд райд – запаркуйся та їдь. І вона дуже популярна в усіх країнах ЄС. От тільки до України ще так і не докотилась ця популярність.

Крім того, у Франції поїздку можна легко розділити. Наприклад –їздити на роботу разом із сусідами. Це просто комбо! По-перше – дешевше. По-друге – екологічніше, і по третє – не треба ламати голову, як втиснути свою машину у єдине вільне паркомісце.

Тож, парижани, які надають перевагу власному авто – просто самогубці. Їм щодня доводиться стикатись з десятками проблем. І це не рахуючи податків на машину, спеціального паливного збору та підводних каменів техогляду і утилізації авто.

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