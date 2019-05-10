Екологічна катастрофа близько: як людство знищує Землю

Світ помирає. Шокуючий звіт ООН, до якого долучилося понад 500 експертів з 50 країн, представили в Парижі 6 травня. Вирубка лісів, бездумне використання морів та ґрунту, забруднення повітря і води, всі ці фактори підштовхують наш світ до екологічної катастрофи.

Уже в найближчі 10 років понад 1 мільйон видів рослин і тварин опиниться під загрозою вимирання, а все через діяльність людей.

Причини, які сприяють екологічній катастрофі

За словами науковців, нині населення планети створює більше проблем для природи, ніж будь-коли раніше в історії людства. Та експерти кажуть, що проблема не лише в необдуманих діях людей.

«Причиною цієї кризи є перенаселеність Землі людством. Тому що кожна людина споживає ресурси. І всі ми разом споживаємо таку кількість ресурсів, яку планета просто не може відтворити», – розповів еколог Олександр Соколенко.

Основними причинами є не лише токсичні викиди в повітря та водойми.

Зниження біорізноманіття відбувається й через використання земель для вирощування продуктів харчування, видобування палива та деревини, а також через надмірну експлуатацію рослин і тварин людьми: вирубування лісів, полювання та рибальство.

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Значну роль відіграє й зміна клімату, так зване глобальне потепління. Через нього науковці за останнє десятиліття особливо б’ють на сполох.

Погіршує ситуацію й зростання людських потреб у їжі, зокрема, все більшого апетиту до м’яса та риби.

Науковці кажуть, що людям слід переглянути кількість промислово вирощеного м’яса й молочних продуктів у своєму раціоні. Та підкреслюють, що не йдеться про повну відмову від них.

Такий песимістичний звіт для ООН підготували зовсім не для того, аби налякати людство. Навпаки, аби всі розуміли, що настав час, коли треба почати щось змінювати заради майбутнього.

Екологія не та сфера, якою можна нехтувати. Якщо зараз на ці проблеми закривати очі, то що нас чекає через декілька років?

Суцільна пустеля без фауни, флори та води, як в пост апокаліптичних кінострічках.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно знати кожному про планету Земля.

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