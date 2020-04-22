День Земли – что нужно знать о нашей планете каждому

День Земли ежегодно отмечают 22 апреля. В этот день проводится множество мероприятий по всему миру, чтобы продемонстрировать поддержку защиты окружающей среды.

В настоящее время множество общественных организаций, известных людей и просто небезразличных граждан координируют усилия, работая круглый год для решения проблемы изменения климата, прекращения пластического загрязнения, защиты исчезающих видов и поощрения экологического движения.

Утро в Большом Городе также беспокоится о будущем нашей планеты. Мы расскажем вам несколько интересных фактов о Земле, что ее убивает, как это остановить, кто из знаменитостей активно занимается экологией, а также, что может сделать для Земли каждый из нас.

С чего начался День Земли

Мирный активист Джон Макконнелл впервые предложил идею Дня Земли в 1969 году на конференции ЮНЕСКО в Сан-Франциско.

Этот день впервые отмечался 21 марта 1970 года – первый день весны в северном полушарии.

А американский сенатор Гейлорд Нельсон основал День Земли 22 апреля 1970 года, после того, как стал свидетелем разрушительного разлива нефти в 1969 году в Санта-Барбаре, штат Калифорния.

А уже в 1990 году эта концепция получила международное признание, и в 141 стране были организованы специальные мероприятия.

К слову, ученые смоделировали, как будет выглядит Земля через 250 млн лет. Они считают, что Тихий океан останется единственным, а материки очень приблизятся друг к другу.

Какие факторы уничтожают нашу Землю

Кроме того, что человечество потребляет слишком много ресурсов и планета не успевает их восстанавливать, так еще и ускоряет процесс уничтожения планеты своими деяниями.

Есть несколько самых губительных позиций, которые “убивают” Землю.

Пластиковый мусор

Таяние ледников Антарктиды

Разливы нефти

Электронные отходы

Выхлопы автомобилей

Выбросы заводов

Кстати, экологические ученые из международной исследовательской группы отмечают, что Китай, Индонезия и Филиппины больше всех загрязняют Мировой океан пластиком.

За ними идут Вьетнам, Шри-Ланка, Египет, Таиланд, Малайзия, Нигерия, Бангладеш, Бразилия и США.

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Как знаменитости спасают Землю

Многие звезды пекутся проблемой изменения климата.

Так, например, Джонни Депп живет в “зеленом” экологическом доме, вся энергия в котором идет от солнечных батарей, а свет дают энергосберегающие лампочки.

Он также часто участвует в акциях, которые посвящены глобальным проблемам современности.

А Камерон Диаз создала организацию 60 секунд на спасение планеты. Команда информирует о проблемах планеты.

Брэд Питт дает по $5 млн в год на экологически чистые дома и $3 млн – на защиту лесов.

А Леонардо Ди Каприо, которого все знают, как легендарного актера, в 2014 году стал послом мира ООН по проблемам климата.

Он ведет масштабные кампании, где рассказывают о проблемах окружающей среды и о том, как мировое сообщество борется с ними.

Что мы можем сделать

Организация Объединенных Наций опубликовала Руководство для ленивых по спасению мира.

Экономьте электроэнергию, подключая приборы к удлинителю и полностью отключая их, когда они не используются.

Забудьте о бумажных банковских выписках и оплатите свои счета онлайн.

Покупайте минимально упакованные товары.

Купите ковер – он сохраняет тепло в вашем доме и низкий уровень термостата.

Принимайте душ быстро и не балуйте себя часто ванной, чтобы не использовать больше воды, чем требуется.

Сортируйте мусор и сдавайте отходы на утилизацию.

Пусть ваши волосы и одежда высохнут естественным путем, а не с помощью машин.

Ешьте меньше мяса, птицы и рыбы. Больше ресурсов используется для обеспечения мяса, чем растений.

Планируйте питание – используйте списки покупок и избегайте импульсивных покупок. Не поддавайтесь маркетинговым уловкам, которые заставляют вас покупать больше еды, чем нужно, особенно для скоропортящихся продуктов.

Используйте больше велосипед, прогулки или общественный транспорт, чем собственное авто.

Используйте многоразовую бутылку с водой и кофейную чашку.

Судьба Земли в наших руках, давайте думать о планете и беречь ее.

Напомним, ранее мы рассказывали, как французы вырабатывают энергию из мусора.

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