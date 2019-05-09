На що здатен штучний інтелект: цікаві приклади

Вчені з усього світу працюють над створенням штучної нейромережі, для того щоб імітувати нервову систему людини.

Дослідники створюють певні алгоритми, простіше кажучи – спеціальні програми, які дозволяють автоматизувати багато процесів.

Ба більше, ми стикаємося з інноваційними технологіями мало чи не кожного дня. Наприклад, найбільші пошукові системи в інтернеті використовують різновид штучного інтелекту – машинне навчання.

Коли алгоритм на основі наших попередніх пошукових запитів показує нам ту інформацію, яку ми дійсно шукаємо.

У яких ще сферах використовують штучний інтелект, як він працює та яка від цього користь?

Діагноз по фото

Науковці з університету в Тель-Авіві навчили нейромережу виявляти більше двохсот рідкісних спадкових хвороб по фото, аналізуючи риси обличчя. Вона має назву DeepGestalt.

Алгоритм навчали за допомогою світлин людей з підтвердженим діагнозом. Серед яких, синдромом Корнелії, Ангельмана, Нунана та інших.

Таким чином у штучного інтелекту формувалися складні асоціації та здатність до аналізу інформації. Як зазначають дослідники, нейромережа визначала хвороби з точністю до 90%.

Застосування штучного інтелекту в медицині вважається надзвичайно перспективним напрямком.

Вірші на основі портретів

Також штучний інтелект може писати вірші на основі портретів. Розробка створена програмістом Россом Гудвиним і дизанером Есом Девліним. Вони назвали додаток PoemPortraits.

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Як він працює? Користувач робить селфі, тобто фотографує своє обличчя та пише будь-яке слово. А потім нейромережа складає з ним речення за реченням.

Це відбувається тому, що розробники навчили нейронну мережу різноманітній кількості віршів. Тобто нові оригінальні вірші генеруються на основі існуючих, проте не дублюють їх.

Визначення підробок

Нейромережа здатна розпізнавати підробки картин. Ця програма належить дослідникам з Нідерландів. Вона має назву A-Eye. Щоправда, штучний інтелект ідентифікує копії не всіх картини, а лише робіт Рембрандта.

Ключовим фактором стало те, що в інтернеті у відкритому доступі є майже всі версії картин художника. Систему навчали як на основі копій, так і оригінальних картин Рембрандта.

Наприклад, під час аналізу картини «Портрет молодого джентльмену», нейромережа зосередилася на комірі вбрання, за яким і вдалося визначити оригінальність мистецького витвору.

Звичайно, це лише деякі можливості штучного інтелекту. Дослідники невпинно розробляють нові алгоритми та штучні нейронні мережі.

Для людей – це такий собі новий інструмент, який допомагає впоратися з великим потоком інформації. При вмілому поводженні зі штучним інтелектом – це неодмінно має полегшити життя та принести користь.

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