Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / День Земли – что нужно знать о нашей планете каждому / 22.04.2019 14:21

День Земли – что нужно знать о нашей планете каждому

0

День Земли ежегодно отмечают 22 апреля. В этот день проводится множество мероприятий по всему миру, чтобы продемонстрировать поддержку защиты окружающей среды.

В настоящее время множество общественных организаций, известных людей и просто небезразличных граждан координируют усилия, работая круглый год для решения проблемы изменения климата, прекращения пластического загрязнения, защиты исчезающих видов и поощрения экологического движения.

Кстати, Google представил крутой дудл специально ко Дню Земли.

Утро в Большом Городе также беспокоится о будущем нашей планеты. Мы расскажем вам несколько интересных фактов о Земле, что ее убивает, как это остановить, кто из знаменитостей активно занимается экологией, а также, что может сделать для Земли каждый из нас.

С чего начался День Земли

Мирный активист Джон Макконнелл впервые предложил идею Дня Земли в 1969 году на конференции ЮНЕСКО в Сан-Франциско.

Этот день впервые отмечался 21 марта 1970 года – первый день весны в северном полушарии.

А американский сенатор Гейлорд Нельсон основал День Земли 22 апреля 1970 года, после того, как стал свидетелем разрушительного разлива нефти в 1969 году в Санта-Барбаре, штат Калифорния.

А уже в 1990 году эта концепция получила международное признание, и в 141 стране были организованы специальные мероприятия.

К слову, ученые смоделировали, как будет выглядит Земля через 250 млн лет. Они считают, что Тихий океан останется единственным, а материки очень приблизятся друг к другу.

Какие факторы уничтожают нашу Землю

Кроме того, что человечество потребляет слишком много ресурсов и планета не успевает их восстанавливать, так еще и ускоряет процесс уничтожения планеты своими деяниями.

Есть несколько самых губительных позиций, которые “убивают” Землю.

  • Пластиковый мусор
  • Таяние ледников Антарктиды
  • Разливы нефти
  • Электронные отходы
  • Выхлопы автомобилей
  • Выбросы заводов

Кстати, экологические ученые из международной исследовательской группы отмечают, что Китай, Индонезия и Филиппины больше всех загрязняют Мировой океан пластиком.

За ними идут Вьетнам, Шри-Ланка, Египет, Таиланд, Малайзия, Нигерия, Бангладеш, Бразилия и США.

СмотритеЄС відмовився від пластику: що робитиме Україна?
Какие страны загрязняют планету

Как знаменитости спасают Землю

Многие звезды пекутся проблемой изменения климата.

Так, например, Джонни Депп живет в “зеленом” экологическом доме, вся энергия в котором идет от солнечных батарей, а свет дают энергосберегающие лампочки.

Он также часто участвует в акциях, которые посвящены глобальным проблемам современности.

А Камерон Диаз создала организацию 60 секунд на спасение планеты. Команда информирует о проблемах планеты.

Брэд Питт дает по $5 млн в год на экологически чистые дома и $3 млн – на защиту лесов.

А Леонардо Ди Каприо, которого все знают, как легендарного актера, в 2014 году стал послом мира ООН по проблемам климата.

Он ведет масштабные кампании, где рассказывают о проблемах окружающей среды и о том, как мировое сообщество борется с ними.

Что мы можем сделать

Организация Объединенных Наций опубликовала Руководство для ленивых по спасению мира.

  • Экономьте электроэнергию, подключая приборы к удлинителю и полностью отключая их, когда они не используются.
  • Забудьте о бумажных банковских выписках и оплатите свои счета онлайн.
  • Покупайте минимально упакованные товары.
  • Купите ковер – он сохраняет тепло в вашем доме и низкий уровень термостата.
  • Принимайте душ быстро и не балуйте себя часто ванной, чтобы не использовать больше воды, чем требуется.
  • Сортируйте мусор и сдавайте отходы на утилизацию.
  • Пусть ваши волосы и одежда высохнут естественным путем, а не с помощью машин.
  • Ешьте меньше мяса, птицы и рыбы. Больше ресурсов используется для обеспечения мяса, чем растений.
  • Планируйте питание – используйте списки покупок и избегайте импульсивных покупок. Не поддавайтесь маркетинговым уловкам, которые заставляют вас покупать больше еды, чем нужно, особенно для скоропортящихся продуктов.
  • Используйте больше велосипед, прогулки или общественный транспорт, чем собственное авто.
  • Используйте многоразовую бутылку с водой и кофейную чашку.

Судьба Земли в наших руках, давайте думать о планете и беречь ее.

Напомним, ранее мы рассказывали, как французы вырабатывают энергию из мусора.

Теги: екологія, земля
22.04.2019 14:21
0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще