Магнитные бури в мае 2019 – календарь опасных дат

В мае 2019 года Украину накроет немало магнитных бурь. Когда планируются магнитные всплески, как они влияют на здоровье и как пережить магнитную бурю? Мы собрали самые важные советы в одном материале.
Когда ожидаются магнитные бури в Украине – календарь магнитных бурь
Ученые прогнозируют высокую солнечную активность в течение всего мая. Но самые большие магнитные бури ожидаются во второй половине месяца.
- 5, 11-17 и 20-25 мая – колебания средней мощности;
- 28 мая – сильная магнитная буря.
Как магнитные бури влияют на здоровье людей
Во время пика солнечной активности многие метеозависимые люди жалуются на слабость, головную боль, тахикардию, повышенное артериальное давление и перепады настроения.
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В этот период значительно возрастает количество депрессий и нервных срывов.
По данным некоторых ученых, во время магнитных бурь частота инфарктов возрастает на 25%
Как пережить магнитную бурю
- Избегайте чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок
- Отложите решение важных вопросов
- Проводите больше времени на свежем воздухе и проветривайте комнату
- Пейте больше воды и чаще принимайте душ: вода уменьшает влияние магнитных бурь
- Ешьте больше фруктов и овощей
- Избегайте жареной и копченой пищи, а также алкоголя
Напомним, ранее мы рассказывали, для кого опасны магнитные бури
Аліна Литвиненко
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