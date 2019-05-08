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ICTV / Ранок / Магнитные бури в мае 2019 – календарь опасных дат / 08.05.2019 17:10

Магнитные бури в мае 2019 – календарь опасных дат

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В мае 2019 года Украину накроет немало магнитных бурь. Когда планируются магнитные всплески, как они влияют на здоровье и как пережить магнитную бурю? Мы собрали самые важные советы в одном материале.

Когда ожидаются магнитные бури в Украине – календарь магнитных бурь

Ученые прогнозируют высокую солнечную активность в течение всего мая. Но самые большие магнитные бури ожидаются во второй половине месяца.

  • 5, 11-17 и 20-25 мая – колебания средней мощности;
  • 28 мая – сильная магнитная буря.

Как магнитные бури влияют на здоровье людей

Во время пика солнечной активности многие метеозависимые люди жалуются на слабость, головную боль, тахикардию, повышенное артериальное давление и перепады настроения.

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В этот период значительно возрастает количество депрессий и нервных срывов.

По данным некоторых ученых, во время магнитных бурь частота инфарктов возрастает на 25%

головний біль фото
Как пережить магнитную бурю

  • Избегайте чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок
  • Отложите решение важных вопросов
  • Проводите больше времени на свежем воздухе и проветривайте комнату
  • Пейте больше воды и чаще принимайте душ: вода уменьшает влияние магнитных бурь
  • Ешьте больше фруктов и овощей
  • Избегайте жареной и копченой пищи, а также алкоголя

Напомним, ранее мы рассказывали, для кого опасны магнитные бури 

Аліна Литвиненко

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Теги: Аліна Литвиненко, магнитные бури
08.05.2019 17:10
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